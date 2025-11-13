علی حمودی با دور افتخار از دنیای فوتبال خداحافظی کرد

خبرگزاری کار ایران
مدافع راست سابق تیم‌های استقلال و سپاهان، امروز در حاشیه بازی نمادین هفتاد و دومین سالگرد تأسیس باشگاه سپاهان با گرفتن دور افتخار از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی باشگاه سپاهان، حمودی که سابقه حضور در تیم‌های مطرحی مانند فولاد، استقلال، سپاهان و تراکتور را در کارنامه دارد، همچنین برای تیم‌های استقلال اهواز، مس کرمان، پیکان، شاهین بوشهر، استقلال خوزستان و در پایان دوران حرفه‌ای‌اش برای استقلال ملاثانی بازی کرده است.

وی امروز به دعوت باشگاه سپاهان در مسابقه نمادین حضور یافت و پس از پایان بازی، با تشویق هم‌تیمی‌های سابق و هواداران روی دوش یکی از افراد حاضر در کنار چمن، مراسم خداحافظی خود از فوتبال را برگزار کرد.

حمودی که در فوتبال ایران با شماره ۴۰ شناخته می‌شد، مدتی است کلاس‌های مربیگری را آغاز کرده و قصد دارد به زودی وارد عرصه جدیدی در زندگی ورزشی خود شود.

