تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران پیش از جام ملتهای آسیا
سومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران پیش از مسابقات گروه D مقدماتی جام ملتهای آسیا، امروز در اردوی تهران برگزار شد و ملیپوشان با تمرکز و روحیه بالا تمرینات تاکتیکی و ضربات پنالتی را انجام دادند.
به گزارش ایلنا، سومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران پیش از مسابقات گروه D مقدماتی جام ملتهای آسیا در اردوی تهران، از ساعت ۱۵ امروز(پنجشنبه) در زمین چمن مصنوعی مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
پیش از شروع تمرین، ارمغان احمدی با ارائه نکاتی درباره شرایط اردویی، از بازیکنانش خواست تمام تمرکز خود را برای آمادهسازی تیم جهت حضور مقتدرانه در جام ملتها به کار بگیرند.
پس از صحبتهای ابتدایی سرمربی، بازیکنان و اعضای کادرفنی حلقه اتحاد تشکیل داده و ۳ بار نام "ایران" را فریاد زدند.
ملیپوشان پس از گرم کردن بدنهای خود به انجام کارهای تاکتیکی پرداختند.
تمرینات مربوط به حفظ توپ، مرور ضربات ایستگاهی و در نهایت ضربات پنالتی محور تمرین عصر پنجشنبه را شکل میداد.
در این تمرین ۹۰ دقیقهای روحیه بالا و انگیزه ملیپوشان جزو نکات برجسته بود به شکلی که در بیشتر دقایق بازیکنان و کادرفنی با انجام تمرینات مفرح روال کار را پیگیری کردند.