گرشاسبی: مدیریت در فوتبال همچون اتاق شیشه‌ای است

گرشاسبی: مدیریت در فوتبال همچون اتاق شیشه‌ای است
کد خبر : 1713736
حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان، با تأکید بر حمایت از بازیکنان و کادر فنی، گفت مدیریت در ورزش و فوتبال مانند اداره یک اتاق شیشه‌ای است و هدفش ایجاد آرامش برای تمرکز تیم روی موفقیت است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی   باشگاه فولاد، گرشاسبی امروز در جمع اعضای تیم فوتبال فولاد در اردوی تهران حاضر شد و درباره دلایل پذیرش سمت مدیرعاملی این باشگاه توضیح داد: پیگیری‌های آقای مهندس ابراهیمی، اعضای هیأت مدیره، حمایت هواداران پرشور و حضور یحیی گل محمدی در رأس کادر فنی از جمله دلایل اصلی من برای قبول مدیریت فولاد بود. همه می‌دانیم یحیی با افتخارات ورزشی متعدد، یک برند فنی استثنایی در فوتبال کشورمان به شمار می‌رود.

گرشاسبی همچنین تأکید کرد: هنر من این است که شرایط مطلوبی برای بازیکنان و اعضای تیم فراهم کنم تا تمام فکر و تمرکز یحیی گل محمدی روی تیم و پیشرفت بازیکنان باشد. پیش از این متوجه شدم دخالت‌های بیرونی و حاشیه‌ها باعث برهم خوردن آرامش تیم شده است، اما قول می‌دهم با تمام توان کار کنم تا آرامش به تیم بازگردد و کادر فنی بدون دغدغه به مسیر افتخارآفرینی ادامه دهد تا ان‌شاءالله سهمیه آسیایی کسب کنیم.

