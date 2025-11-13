ندا شهسواری با شکست حریف مصری راهی فینال شد
ندا شهسواری با پیروزی مقابل یسرا اشرف عبدالرزق از مصر، به فینال تنیس روی میز بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض راه یافت و مدال نقره خود را قطعی کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای جدول انفرادی تنیس روی میز بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، ندا شهسواری، ملیپوش باتجربه ایران، امروز (پنجشنبه ۲۲ آبان) با پیروزی مقابل نماینده مصر به فینال این مسابقات راه یافت.
شهسواری در دیداری تماشایی موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ برابر یسرا اشرف عبدالرزق از مصر به برتری برسد و ضمن قطعی کردن مدال نقره خود، به فینال این دوره از بازیها صعود کند.
نتایج گیمهای این دیدار به شرح زیر است:
۱۱ بر ۶، ۹ بر ۱۱، ۱۲ بر ۱۰، ۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر ۱۳ و ۱۳ بر ۱۱.
ندا شهسواری پیشتر نیز در دوره گذشته این رقابتها در قونیه موفق به کسب مدال نقره شده بود و حالا برای کسب عنوان قهرمانی در فینال رقابت خواهد کرد.