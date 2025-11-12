خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش ایران در روز پنجم بازی‌های کشورهای اسلامی

درخشش ایران در روز پنجم بازی‌های کشورهای اسلامی
کد خبر : 1713434
لینک کوتاه کپی شد.

کاروان ایران در روز پنجم بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض با کسب یک مدال طلا، چهار مدال نقره و سه برنز در شش رشته ورزشی، جایگاه خود را در جدول مدال‌ها تثبیت کرد.

به گزارش ایلنا،  در پنجمین روز رسمی مسابقات، ورزشکاران ایران در رشته‌های کاراته، شنا، تنیس روی میز، موی‌تای، والیبال و وزنه‌برداری به رقابت پرداختند.

آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۰-کیلوگرم با شکست رقبای نیجری، عربستانی و تونسی، مدال طلا را به دست آورد. مرتضی نعمتی (۷۵-کیلوگرم) و صالح اباذری (وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم) هر دو پس از راهیابی به فینال با نتیجه نزدیک مقابل رقبای خود، مدال نقره کسب کردند.

هومر عباسی در ماده ۵۰ متر کرال پشت به مدال نقره رسید. محمد قاسمی، مهرشاد افقری و آراد مهدی‌زاده در رقابت‌های مختلف شنای مردان به ترتیب در رده‌های ششم، هفتم و پنجم ایستادند. تیم ۴ نفره ایران در ۱۰۰ متر آزاد مردان نیز در رده چهارم قرار گرفت.

تیم ملی والیبال مردان با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل عربستان، پنجمین برد متوالی خود را در دور مقدماتی جشن گرفت و راهی فینال شد. تیم ملی والیبال زنان ایران نیز با برد ۳ بر صفر مقابل تاجیکستان، به دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز راه یافت.

تیم دوبل مردان ایران به مدال برنز رسید. تیم دوبل زنان با پیروزی مقابل اوگاندا به فینال صعود کرد و مدال نقره خود را قطعی کرد. در بخش انفرادی، ندا شهسواری مدال برنز کسب کرد و شیما صفایی از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند.

علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم با عملکرد موفق در دوضرب به مدال نقره رسید. رضا حسن‌پور در دسته فوق سنگین دو مدال برنز کسب کرد. سارا صفاوردی در دسته ۸۶ کیلوگرم زنان در رده پنجم ایستاد.

فرشته حسن‌زاده با پیروزی ۳۰ بر ۲۷ مقابل حریف ازبکستانی مدال برنز گرفت. زهرا اکبری و فاطمه حسینی موفق شدند به مرحله نیمه‌نهایی صعود کنند. مجید هاشم بیگی نیز با پیروزی ۲۹ بر ۲۸ به نیمه‌نهایی راه یافت. مسعود عبدالمالکی از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند.

با نتایج روز پنجم، کاروان ایران مجموعاً تاکنون ۷ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز کسب کرده و در جدول مدال‌ها جایگاه خود را تثبیت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ