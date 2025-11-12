به گزارش ایلنا، در پنجمین روز رسمی مسابقات، ورزشکاران ایران در رشته‌های کاراته، شنا، تنیس روی میز، موی‌تای، والیبال و وزنه‌برداری به رقابت پرداختند.

آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۰-کیلوگرم با شکست رقبای نیجری، عربستانی و تونسی، مدال طلا را به دست آورد. مرتضی نعمتی (۷۵-کیلوگرم) و صالح اباذری (وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم) هر دو پس از راهیابی به فینال با نتیجه نزدیک مقابل رقبای خود، مدال نقره کسب کردند.

هومر عباسی در ماده ۵۰ متر کرال پشت به مدال نقره رسید. محمد قاسمی، مهرشاد افقری و آراد مهدی‌زاده در رقابت‌های مختلف شنای مردان به ترتیب در رده‌های ششم، هفتم و پنجم ایستادند. تیم ۴ نفره ایران در ۱۰۰ متر آزاد مردان نیز در رده چهارم قرار گرفت.

تیم ملی والیبال مردان با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل عربستان، پنجمین برد متوالی خود را در دور مقدماتی جشن گرفت و راهی فینال شد. تیم ملی والیبال زنان ایران نیز با برد ۳ بر صفر مقابل تاجیکستان، به دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز راه یافت.

تیم دوبل مردان ایران به مدال برنز رسید. تیم دوبل زنان با پیروزی مقابل اوگاندا به فینال صعود کرد و مدال نقره خود را قطعی کرد. در بخش انفرادی، ندا شهسواری مدال برنز کسب کرد و شیما صفایی از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند.

علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم با عملکرد موفق در دوضرب به مدال نقره رسید. رضا حسن‌پور در دسته فوق سنگین دو مدال برنز کسب کرد. سارا صفاوردی در دسته ۸۶ کیلوگرم زنان در رده پنجم ایستاد.

فرشته حسن‌زاده با پیروزی ۳۰ بر ۲۷ مقابل حریف ازبکستانی مدال برنز گرفت. زهرا اکبری و فاطمه حسینی موفق شدند به مرحله نیمه‌نهایی صعود کنند. مجید هاشم بیگی نیز با پیروزی ۲۹ بر ۲۸ به نیمه‌نهایی راه یافت. مسعود عبدالمالکی از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند.

با نتایج روز پنجم، کاروان ایران مجموعاً تاکنون ۷ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز کسب کرده و در جدول مدال‌ها جایگاه خود را تثبیت کرده است.

