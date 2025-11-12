خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتوسا گلشادنژاد: کسب مدال طلا نتیجه تلاش و حمایت‌ها بود

آتوسا گلشادنژاد: کسب مدال طلا نتیجه تلاش و حمایت‌ها بود
کد خبر : 1713431
لینک کوتاه کپی شد.

کاراته‌کای منهای ۶۰ کیلوگرم ایران پس از پیروزی در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی، موفقیت خود را حاصل تلاش شخصی و حمایت فدراسیون و مربیان دانست.

به گزارش ایلنا،  آتوسا گلشادنژاد پس از کسب مدال طلا در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی، گفت: خوشحالم که توانستم خوش‌رنگ‌ترین مدال را به دست بیاورم.

وی با اشاره به دو طلای پیشین کاراته‌کای دختر ایران افزود: روز گذشته خانم فاطمه صادقی و ساره بهمنیار نیز دو مدال طلا کسب کردند. من هم توانستم توانایی‌های خودم را نشان دهم و از سد رقیب تونسی‌ام که دارای رنکینگ چهار جهانی است، بگذرم. این سومین مبارزه من با این حریف بود که خوشبختانه دو بار موفق به پیروزی شدم و خودم را اثبات کردم.

گلشادنژاد در پایان با قدردانی از همه کسانی که او را در مسیر موفقیت حمایت کردند، تصریح کرد: این مدال طلا نتیجه تلاش شخصی من و همچنین حمایت‌های فدراسیون و کمک‌های خانم پگاه زنگنه و لیلا صمدی است و جا دارد از همه آن‌ها تشکر کنم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ