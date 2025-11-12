آتوسا گلشادنژاد: کسب مدال طلا نتیجه تلاش و حمایتها بود
کاراتهکای منهای ۶۰ کیلوگرم ایران پس از پیروزی در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی، موفقیت خود را حاصل تلاش شخصی و حمایت فدراسیون و مربیان دانست.
به گزارش ایلنا، آتوسا گلشادنژاد پس از کسب مدال طلا در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی، گفت: خوشحالم که توانستم خوشرنگترین مدال را به دست بیاورم.
وی با اشاره به دو طلای پیشین کاراتهکای دختر ایران افزود: روز گذشته خانم فاطمه صادقی و ساره بهمنیار نیز دو مدال طلا کسب کردند. من هم توانستم تواناییهای خودم را نشان دهم و از سد رقیب تونسیام که دارای رنکینگ چهار جهانی است، بگذرم. این سومین مبارزه من با این حریف بود که خوشبختانه دو بار موفق به پیروزی شدم و خودم را اثبات کردم.
گلشادنژاد در پایان با قدردانی از همه کسانی که او را در مسیر موفقیت حمایت کردند، تصریح کرد: این مدال طلا نتیجه تلاش شخصی من و همچنین حمایتهای فدراسیون و کمکهای خانم پگاه زنگنه و لیلا صمدی است و جا دارد از همه آنها تشکر کنم.