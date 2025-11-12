به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران این روزها در شهر العین امارات اردو زده و خود را برای دیدار نخست مقابل تیم ملی کیپ‌وِرد آماده می‌کند. در بین بازیکنان حاضر در اردو، صالح حردانی، مدافع راست تیم استقلال، پس از غیبت در دو اردوی گذشته بار دیگر به جمع ملی‌پوشان بازگشته است.

حردانی در گفت‌وگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال درباره حضورش در اردو گفت: خوشحالم که دوباره کنار ملی‌پوشان هستم. تورنمنتی که پیش‌رو داریم، سطح بسیار بالایی دارد؛ چرا که هر چهار تیم حاضر در آن، تجربه حضور در جام جهانی را دارند. امیدوارم بتوانم عملکردی در شأن تیم ملی ایران ارائه کنم.

او در ادامه افزود: از نظر بدنی و روحی در شرایط خوبی قرار دارم و تلاش می‌کنم خواسته‌های مربیان را به بهترین شکل در زمین اجرا کنم. دیدار نخست مقابل تیم کیپ‌وِرد است؛ تیمی با بازیکنان لژیونر و کیفیت فنی بالا که بازی سختی برابرشان خواهیم داشت.

مدافع ملی‌پوش استقلال با اشاره به اهمیت این بازی‌ها تصریح کرد: در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی، دیدارهای تدارکاتی نقش مهمی دارند. به‌نظر من در تیم ملی چیزی به‌نام بازی دوستانه وجود ندارد؛ هر مسابقه برای ما رسمی و حیاتی است و باید با تمام توان در میدان حاضر شویم.

وی همچنین در خصوص احتمال تقابل با تیم ملی مصر در فینال تورنمنت چهارجانبه گفت: بازی با تیمی مثل مصر، که ستاره‌هایی چون محمد صلاح را در اختیار دارد، می‌تواند بسیار مفید و جذاب باشد. امیدوارم کیپ‌وِرد را شکست دهیم تا در فینال برابر مصر بازی کنیم. این دیدار انگیزه زیادی برایم دارد.

حردانی در پایان با اشاره به حضور رئیس‌جمهور و وزیر ورزش در تمرینات تیم ملی اظهار کرد: حضور دکتر پزشکیان و دکتر دنیامالی در جمع بازیکنان، فضای اردو را صمیمی‌تر کرد. رفتار صادقانه و همراهی آن‌ها برای همه اعضای تیم روحیه‌بخش بود. امیدواریم با حمایت‌های دولت، در جام جهانی بتوانیم باعث افتخار مردم ایران شویم.

