خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمسایی: قهرمانی نتیجه خواستن بازیکنان بود

شمسایی: قهرمانی نتیجه خواستن بازیکنان بود
کد خبر : 1713396
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از بازگشت از ریاض و کسب عنوان قهرمانی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش تأکید کرد این تیم با انگیزه بالا برای تکرار قهرمانی در جام ملت‌های آسیا آماده می‌شود.

به گزارش ایلنا،  اعضای تیم ملی فوتسال ایران که شب گذشته موفق شدند عنوان قهرمانی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورند، امروز وارد ایران شدند. وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی، در گفت‌وگو با خبرنگاران حاضر در فرودگاه اظهار داشت: خدا را شکر شرمنده مردم نشدیم. در روزی که بد شروع کردیم، خیلی خوب تمام کردیم. فعل خواستن در تیم وجود داشت و بازیکنان با انگیزه بالا رقابت کردند. فکر می‌کنم پنالتی جام جهانی با صلابت بیشتری از ذهن‌مان پاک شد، گرچه حیف بود که چنین اتفاقی در آن‌جا رخ داد. با این حال، به رضای خدا راضی هستیم و خوشحالیم که توانستیم دل مردم را شاد کنیم.

شمسایی درباره انتظارات هواداران از تیم ملی در مسابقات پیش‌رو گفت: چند ماه پیش در دیداری با وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک درباره اهداف تیم ملی صحبت کردیم و همه خواستار قهرمانی بودند. من قول می‌دهم که با تمام وجود برای کشورم تلاش کنیم. شنیدن سرود ملی زیباترین لحظه برای هر ورزشکار است. البته باید بپذیریم که دیگر مثل گذشته رقابت در آسیا آسان نیست. علاوه بر ژاپن، تایلند و ازبکستان، تیم‌هایی مانند عربستان، اندونزی، افغانستان و تاجیکستان هم مدعی شده‌اند. امیدوارم بعد از این قهرمانی، در بهمن‌ماه نیز قهرمان آسیا شویم.

او درباره عملکرد تیم در طول رقابت‌ها توضیح داد: ما بازیکنان را تنها یکی دو روز قبل از مسابقات در کنار هم داشتیم و فقط چهار جلسه تمرین کردیم. در ادامه با هماهنگی بیشتر و آنالیز دقیق‌تر توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. اگر در بازی اول شکست می‌خوردیم، شاید از گردونه رقابت‌ها خارج می‌شدیم. با این حال، پس از تساوی و سپس بازی نه‌چندان خوب مقابل افغانستان، در ادامه مقابل تاجیکستان، ازبکستان و نهایتاً در فینال با تمرکز بالا پیروز شدیم.

سرمربی تیم ملی درباره قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا نیز گفت: گروه بسیار سختی داریم. عربستان، افغانستان و مالزی تیم‌های قدرتمندی هستند و اگر تلاش نکنیم، نتیجه خوبی نمی‌گیریم. از فدراسیون فوتبال می‌خواهم توجه بیشتری به فوتسال داشته باشد. آقای تاج به‌عنوان رئیس فدراسیون و کمیته فوتسال آسیا باید پشتیبانی ویژه‌ای از این تیم انجام دهد تا دوباره قهرمان قاره شویم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ