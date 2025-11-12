خبرگزاری کار ایران
غیبت دو ستاره در دیدار سالگرد طلایی‌ها؛

رحمتی و امیدیان دعوت سپاهان را رد کردند

رحمتی و امیدیان دعوت سپاهان را رد کردند
در آستانه هفتاد و دومین سالروز تأسیس باشگاه سپاهان، قرار است دیداری نمادین میان ستارگان این تیم در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود، اما مهدی رحمتی و جلال امیدیان به دلیل تعهدات کاری، امکان حضور در این مسابقه را نخواهند داشت.

به گزارش ایلنا، دیدار نمادین ستارگان سپاهان به مناسبت هفتاد و دومین سالگرد تأسیس این باشگاه، روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. در این مسابقه جمعی از بازیکنان و چهره‌های شاخص تاریخ سپاهان حضور پیدا می‌کنند.

باشگاه سپاهان از سید مهدی رحمتی، دروازه‌بان سابق این تیم و سرمربی فعلی خیبر خرم‌آباد، برای حضور در این دیدار دعوت کرده بود. رحمتی اما با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود ضمن قدردانی از این دعوت، اعلام کرد به دلیل مشغله کاری و حضور در تمرینات خیبر، امکان شرکت در بازی را ندارد.

جلال امیدیان، مربی سابق سپاهان و عضو فعلی کادر فنی خیبر خرم‌آباد نیز با انتشار متنی مشابه از حضور در این دیدار عذرخواهی کرد. او دلیل غیبت خود را هم‌زمانی تمرینات تیم خیبر با زمان برگزاری مسابقه عنوان کرد.

تمرینات خیبر خرم‌آباد که پس از پیروزی اخیر این تیم برابر تراکتور چند روزی تعطیل شده بود، طبق اعلام کادر فنی از روز پنج‌شنبه از سر گرفته خواهد شد.

رحمتی و امیدیان دعوت سپاهان را رد کردند

 

