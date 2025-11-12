رسمی: راب ادواردز سرمربی وولورهمپتون شد

به گزارش ایلنا و به نقل از ESPN، باشگاه وولورهمپتون روز چهارشنبه (۱۲ نوامبر ۲۰۲۵) انتصاب رسمی راب ادواردز به‌عنوان سرمربی جدید خود را اعلام کرد. این مربی ۴۲ ساله پس از توافق نهایی با باشگاه میدلزبرو، هدایت وولوز را بر عهده گرفت.

ادواردز که در فصل جاری هدایت میدلزبرو را بر عهده داشت، در پی مذاکراتی طولانی از این تیم جدا شد. او در دیدار اخیر میدلزبرو برابر بیرمنگام سیتی (که با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردانش تمام شد) روی نیمکت حضور نداشت و باشگاه اجازه داده بود برای مذاکره با وولورهمپتون درباره پست سرمربی‌گری این تیم اقدام کند.

پیش‌تر، باشگاه میدلزبرو با جدایی زودهنگام ادواردز مخالفت کرده بود، چون او تنها چند ماه قبل با قراردادی سه‌ساله جانشین مایکل کریک در ورزشگاه ریورساید شده بود. با این حال، پس از پیشرفت در مذاکرات، ادواردز توانست به تیمی بازگردد که در دوران بازیگری ۱۱۱ بار پیراهن آن را به تن کرده بود.

ادواردز پیش‌تر در فصل ۲۰۲۳، تیم لوتون تاون را به لیگ برتر رسانده و سابقه هدایت واتفورد را نیز در کارنامه دارد. تیم سابق او، میدلزبرو، در این فصل عملکرد قابل توجهی داشته و با حضور در رتبه دوم جدول چمپیونشیپ، مدعی صعود به لیگ برتر است.

جف شی، رئیس اجرایی باشگاه وولورهمپتون، در واکنش به این انتصاب گفت:«من راب را به‌خوبی می‌شناسم و از رشد او در تیم‌های مختلف آگاه هستم. او فردی بسیار بااخلاق، آشنا با باشگاه، شهر و هواداران است و استعداد بالایی دارد. زمانی که در تیم‌های پایه ما مربیگری می‌کرد، درک تاکتیکی بالای خود را نشان داد، اما پس از حضور در تیم‌های بزرگسال، هویت، شخصیت و رهبری خاص خود را شکل داد.»

او افزود:«باشگاه ما به یک بازسازی کامل نیاز دارد و فلسفه مربی جدید می‌تواند روح تازه‌ای به تیم تزریق کند. ما در آستانه فصلی جدید از تاریخ باشگاه هستیم و راب یکی از عناصر کلیدی این تغییر خواهد بود.»

وولورهمپتون که در ۱۱ بازی ابتدایی فصل تنها دو امتیاز کسب کرده، اکنون امیدوار است با حضور ادواردز بتواند از منطقه سقوط فاصله بگیرد و مسیر بازسازی خود را آغاز کند.

انتهای پیام/