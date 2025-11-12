خبرگزاری کار ایران
پایان کار وزنه‌برداران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی

پایان کار وزنه‌برداران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی
علیرضا نصیری، ملی‌پوش ۱۹ ساله تیم ملی وزنه‌برداری ایران، در رقابت‌های دسته ۱۱۰ کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، با کسب مدال نقره حرکت دوضرب به کار خود پایان داد.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های وزنه‌برداری مردان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم، امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان) از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران برگزار شد و علیرضا نصیری، نماینده کشورمان، در میان مدعیان ازبکستان، آذربایجان، عربستان و قزاقستان به روی تخته رفت.

نصیری که یک ماه پیش مدال نقره دوضرب و مجموع رقابت‌های جهانی را به‌دست آورده بود، در حرکت یک‌ضرب روز خوبی نداشت. او ابتدا در مهار وزنه ۱۸۱ کیلوگرم ناموفق بود و در دو تلاش بعدی نیز نتوانست وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی را بالای سر ببرد تا از دور رقابت‌های یک‌ضرب و مجموع حذف شود. 

در این بخش، اکبر ژورایف از ازبکستان با مهار وزنه ۱۹۳ کیلوگرم به مدال طلا رسید، نماینده جمهوری آذربایجان با ۱۸۰ کیلوگرم دوم شد و وزنه‌بردار عربستان سعودی با ۱۷۵ کیلوگرم عنوان سوم را به‌دست آورد.

با این حال، نصیری در بخش دوضرب عملکرد به‌مراتب بهتری داشت. او در حرکت نخست وزنه ۲۱۹ کیلوگرم را مهار کرد، در دومین حرکت موفق به بالای سر بردن ۲۲۴ کیلوگرم شد و در سومین تلاش خود برای وزنه ۲۳۴ کیلوگرمی ناکام ماند. بدین ترتیب، نصیری با رکورد ۲۲۴ کیلوگرم مدال نقره حرکت دوضرب را از آن خود کرد. در این بخش، نماینده ازبکستان با رکورد ۲۲۷ کیلوگرم قهرمان شد و وزنه‌بردار قزاقستان نیز با ۲۲۳ کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد.

با پایان رقابت نصیری، پرونده تیم ملی وزنه‌برداری ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ بسته شد.

