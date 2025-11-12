درخشش نمایندگان تنیس روی میز ایران در بازیهای همبستگی اسلامی
تیمهای دوبل مردان و زنان تنیس روی میز ایران در ادامه رقابتهای بازیهای همبستگی اسلامی ریاض ۲۰۲۵ با پیروزی برابر حریفان خود به مرحله یکچهارم نهایی صعود کردند و در آستانه کسب مدال برنز قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، در دیدارهای امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان)، تیم دوبل زنان ایران متشکل از ندا شهسواری و شیما صفایی در جدول ۱۶ تیمی به مصاف تیم گویان رفت و با نتیجه قاطع ۳ بر صفر (با امتیازات ۱۱–۳، ۱۱–۵ و ۱۱–۴) به پیروزی دست یافت. بانوان ملیپوش کشورمان با این برد به مرحله یکچهارم نهایی رسیدند و تنها یک گام تا کسب مدال برنز فاصله دارند.
در بخش مردان نیز، تیم دوبل ایران با ترکیب بنیامین فرجی و امیرحسین هدایی در نخستین دیدار خود مقابل بحرین قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر (۱۱–۷، ۱۲–۱۰ و ۱۱–۸) به پیروزی رسید. ملیپوشان کشورمان با این برد به جمع هشت تیم برتر راه یافتند و عصر امروز برای قطعی کردن مدال برنز خود در مرحله یکچهارم نهایی به میدان خواهند رفت.
رقابتهای تنیس روی میز بازیهای همبستگی اسلامی به میزبانی ریاض ادامه دارد و نمایندگان کشورمان امیدوارند با تداوم این روند، برای ایران مدالهای ارزشمندی کسب کنند.