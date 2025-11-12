لاپورتا: از اتفاقی که برای مسی افتاد پشیمان نیستم
رئیس باشگاه بارسلونا برای نخستینبار درباره حضور ناگهانی لیونل مسی در ورزشگاه «اسپاتیفای نوکمپ» توضیح داد و تأکید کرد که از نحوه جدایی فوقستاره آرژانتینی در سال ۲۰۲۱ هیچ پشیمانی ندارد.
به گزارش ایلنا، خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، در گفتوگویی با شبکه رادیو کاتالونیا درباره حضور غیرمنتظره مسی در ورزشگاه خانگی بارسا اظهار داشت که از این بازدید اطلاعی نداشته اما از دیدار دوباره با او خوشحال شده است. او همچنین خاطرنشان کرد که ادامه حضور مسی در آن زمان از نظر مالی و ساختاری برای باشگاه ممکن نبود.
رئیس بارسلونا گفت: «از این ماجرا پشیمان نیستم. بارسا همیشه در اولویت است. ماندن مسی در آن مقطع ممکن نبود، اما اگر مراسم تجلیل از او بتواند دل هواداران را شاد کند، فوقالعاده است.»
او درباره حضور غیرمنتظره ستاره آرژانتینی در کمپنو توضیح داد:«از قبل هیچ اطلاعی نداشتم، اما با گرمی از او استقبال کردم. حضورش کاملاً خودجوش و از روی دلتنگی برای باشگاه بود. مسی بههمراه چند دوستش پس از صرف شام بهطور ناگهانی تصمیم گرفت سری به ورزشگاه بزند. من برای او پیامی نفرستادم، ولی رابطه خوبی میان ما برقرار است. او حالا بازیکن اینتر میامی است و میداند که در بارسلونا همیشه محبوب و ارزشمند است. مسی سزاوار بهترین تجلیل دنیاست و چه چیزی بهتر از اینکه آن مراسم در حضور ۱۰۵ هزار هوادار در همین ورزشگاه برگزار شود.»
لاپورتا درباره احتمال بازگشت مسی به بارسلونا نیز با احتیاط پاسخ داد و گفت:«از روی احترام کامل به مسی و تمام حرفهایهای باشگاه، ترجیح میدهم در این مورد گمانهزنی غیرواقعی نکنم. چنین موضوعی در حال حاضر مناسب نیست.»
بازگشت غیرمنتظره لیونل مسی به اسپاتیفای نوکمپ در نیمهشب یکشنبه، بدون هماهنگی با باشگاه، واکنش گستردهای در رسانههای اسپانیا برانگیخت. او پس از صرف شام در شهر بارسلونا و پیش از پیوستن به اردوی تیم ملی آرژانتین، بهصورت خودجوش برای بازدید از ورزشگاه محبوبش وارد نوکمپ شد.