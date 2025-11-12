ستاره پیشین برزیل به بیمارستان منتقل شد

به گزارش ایلنا به نقل از ESPN برزیل، اسکار، هافبک ۳۴ ساله سائوپائولو، روز سه‌شنبه هنگام انجام تست دوچرخه در کمپ تمرینی «بارا فوندا» دچار سرگیجه و از دست دادن هوشیاری شد. تیم پزشکی حاضر در محل بلافاصله او را تحت مداوا قرار داد، اما به دلیل مشاهده «تغییرات قلبی» در علائم حیاتی‌اش، او را به سرعت به بیمارستان آلبرت انیشتین در سائوپائولو منتقل کردند.

در بیانیه رسمی باشگاه سائوپائولو آمده است:«در جریان تست‌های پزشکی روز سه‌شنبه (۱۱ نوامبر) که در مرکز تمرینی سوپر‌سی‌تی و در چارچوب آماده‌سازی برای فصل ۲۰۲۶ انجام می‌شد، بازیکن تیم، اسکار، دچار یک حادثه با علائم قلبی شد. بلافاصله تیم پزشکی باشگاه و بیمارستان آلبرت انیشتین که در محل حاضر بودند، اقدامات اولیه را انجام دادند. اسکار به بیمارستان منتقل شده و در حال حاضر در وضعیت پایدار قرار دارد و تحت مراقبت برای انجام آزمایش‌های تکمیلی است. طبق پروتکل‌های پزشکی و با احترام به حریم خصوصی بازیکن، اطلاعات جدید تنها پس از تأیید تیم پزشکی منتشر خواهد شد.»

در همین حال، خولیو کاسارس، رئیس باشگاه سائوپائولو، پس از ملاقات با اسکار در بیمارستان جزئیات بیشتری درباره وضعیت او ارائه داد و گفت:«ما هر سال پیش از آغاز فصل، معاینات پزشکی کاملی برای بازیکنان انجام می‌دهیم. امروز تیمی از متخصصان بیمارستان آلبرت انیشتین در محل تمرین حضور داشتند و در جریان یکی از تست‌ها، علائمی از مشکل قلبی در اسکار مشاهده شد. خوشبختانه او سریعاً بهبود یافت و به بیمارستان منتقل شد. بعدازظهر با او صحبت کردم، حالش خوب بود و ارتباط برقرار کرد. اکنون باید منتظر نتایج آزمایش‌ها باشیم و امیدواریم هرچه زودتر بهبود یابد.»

به گفته منابع نزدیک به باشگاه، خانواده اسکار به شدت نگران وضعیت او هستند و احتمال می‌رود اجازه ادامه فعالیت حرفه‌ای را به او ندهند. همسر اسکار که در انتظار تولد فرزندشان است، بنا به توصیه پزشکان فعلاً از حضور در بیمارستان خودداری کرده است.

اسکار فوتبال خود را از سائوپائولو آغاز کرد و پس از سال‌ها بازی در تیم‌های مطرح جهان، از جمله چلسی، شانگهای SIPG و تیم ملی برزیل، در سال ۲۰۲۵ به باشگاه دوران نوجوانی‌اش بازگشت. او در دوران حضورش در چلسی، قهرمانی در لیگ برتر انگلیس، لیگ اروپا و جام اتحادیه را تجربه کرد. این بازیکن در سال ۲۰۱۷ با تصمیمی جنجالی، تنها در ۲۵ سالگی از لیگ برتر جدا شد و برای قراردادی پرسود به چین رفت.

اسکار پیش‌تر در گفت‌وگویی درباره این تصمیم گفته بود:«در آن زمان بیش از هر چیز به خانواده‌ام فکر کردم، نه به مسیر حرفه‌ای‌ام. پیشنهادهای خوبی از اروپا داشتم، اما ترجیح دادم آرامش خانواده‌ام را انتخاب کنم.»

انتهای پیام/