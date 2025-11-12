حمله دوباره به خانه رحیم استرلینگ: سرقت در حضور فرزندان ستاره چلسی!

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی تلگراف، پلیس منطقه تیمز‌ولی در حال انجام تحقیقات گسترده درباره این حادثه است که حدود ساعت ۶:۳۰ عصر روز شنبه در منطقه‌ای واقع در املاک سلطنتی «کرَون اِستیت» در حومه غربی لندن رخ داده است. استرلینگ که این فصل در فهرست اصلی چلسی حضور نداشته، در زمان وقوع حادثه همراه با همسر و سه فرزندش در خانه بوده است.

بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان تلاش کردند به خانه نفوذ کنند اما هنوز جزئیاتی از نحوه ورود یا خسارات احتمالی منتشر نشده است. وکیل استرلینگ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «می‌توانیم تأیید کنیم که رحیم استرلینگ قربانی یک اقدام به سرقت در منزل خود شده است. او و فرزندانش در هنگام وقوع حادثه در خانه حضور داشتند. این اتفاق نقض آشکار حریم شخصی و امنیت خانواده بود، اما خوشبختانه همه سالم هستند. از رسانه‌ها و افکار عمومی می‌خواهیم در این شرایط دشوار حریم خصوصی خانواده استرلینگ را محترم بشمارند.»

این دومین‌بار در سه سال گذشته است که محل سکونت این بازیکن هدف سرقت قرار می‌گیرد. پیش‌تر، در سال ۲۰۲۲ و همزمان با برگزاری جام جهانی قطر، منزل قبلی استرلینگ در منطقه ساری مورد دستبرد قرار گرفته بود. در آن حادثه، او ناچار شد اردوی تیم ملی انگلیس را ترک کند تا به کشور بازگردد و بعداً دوباره به ترکیب تیم در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل فرانسه ملحق شد.

سرقت از منازل فوتبالیست‌های لیگ برتر در سال‌های اخیر به مشکلی جدی تبدیل شده است. در ماجرای سال ۲۰۲۲، مارک کوکوریا هم‌تیمی استرلینگ در چلسی و اسکات دن مدافع وقت تیم ریدینگ نیز قربانی همان باند سارقان بودند؛ باندی که بیش از ۱.۱ میلیون پوند اموال سرقت کرده و سرانجام در سال ۲۰۲۴ به ۱۲ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد.

