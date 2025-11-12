به گزارش ایلنا به نقل از فابریزیو رومانو، خامس رودریگز پس از پایان قراردادش با کلوب لئون مکزیک در ماه دسامبر، به عنوان بازیکن آزاد این تیم را ترک خواهد کرد. بر اساس این گزارش، هافبک ۳۴ ساله کلمبیایی مذاکرات پیشرفته‌ای با چند باشگاه از کنفرانس شرقی لیگ MLS داشته و در آستانه امضای قرارداد با یکی از آن‌هاست.

در ساعات گذشته و پس از انتشار خبر جدایی رودریگز از لئون، برخی کاربران ایرانی، به‌ویژه هواداران استقلال، با انتشار هزاران کامنت در صفحه رسمی این بازیکن در اینستاگرام، از او دعوت کردند تا راهی فوتبال ایران شود. با این حال، از اخبار جدید پیرامون این بازیکن مشخص است که برنامه‌ای برای حضور در لیگ ایران ندارد و گزینه‌هایش صرفاً محدود به اروپا و آمریکای شمالی است.

رودریگز که سابقه بازی در تیم‌های رئال مادرید، بایرن مونیخ و اورتون را در کارنامه دارد، در طول یک فصل حضورش در لیگ مکزیک ۹ گل به ثمر رساند و پنج پاس گل داد، اما نتوانست لئون را از سقوط به رتبه‌های پایین جدول نجات دهد.

با قطعی شدن جدایی این ستاره کلمبیایی و احتمال بالای انتقالش به لیگ آمریکا، رویای هواداران استقلال برای دیدن خامس در جمع آبی‌پوشان پایتخت به پایان رسید.

انتهای پیام/