به گزارش ایلنا، چهارمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، روز طلایی دختران و شکستن شاخ مراکش توسط فوتسالیست‌ها بود؛ روزی که 4 مدال زرین در ویترین افتخارات ایران درج شد تا در کنار دو نقره و 5 برنز، تعداد مدال‌های کاروان سفیران اقتدار به عدد 22 (4 طلا، 4 نقره و 14 برنز) برسد و ایران در جایگاه هشتم رده‌بندی بایستد.

در روز چهارم، مهسا بهشتی در وزنه‌‌بردار دسته 86 کیلوگرم، فاطمه صادقی و سارا بهمنیار در کاراته سه بانوی طلایی لقب گرفتند تا در کنار طلای ناب فوتسال، شب زرینی برای کاروان ایران رقم بزنند.

سورپرایز با طلای غیرمنظره مهسا

تیم ملی وزنه‌برداری ایران درحالی امروز روی تخته رفت که برخلاف پیش‌بینی‌ها دست علیرضا معینی در دسته 94 کیلوگرم به مدال طلا نرسید و او کارش را با نقره یک‌ضرب(مهار وزنه 171 کیلوگرم)، برنز دوضرب(202 کیلوگرم) و نقره مجموع به پایان برد تا طلای غیرمنتظره مهسا بهشتی در دسته 86 کیلوگرم همه را سورپرایز کند. بهشتی در حرکت یکضرب با رکورد 104 کیلوگرم به برنز رسید و در دوضرب با رکورد 134 کیلو، طلایی شد. او در مجموع با ثبت رکورد 238 کیلوگرم مدال برنز را کسب کرد. آلما حسینی هم در دسته 77 کیلوگرم در یک‌ضرب با رکورد ۹۷ کیلوگرم صاحب برنز شد، در دوضرب با رکورد ۱۱۶ کیلوگرم ششم شد و در مجموع هم با رکورد ۲۱۳ کیلوگرم دررده ششم قرار گرفت.

تکیمل شب طلایی ایران با زر ناب فوتسال

شب طلایی ایران با قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران کامل شد. شاگردان حسین شمسایی در دیدار نهایی رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی با نتیجه ۵ بر صفر برابر مراکش به پیروزی رسیدند و عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کردند.

آغاز طلایی دختران کاراته‌کا

ملی‌پوشان کاراته هم درخشش خوبی داشتند. فاطمه صادقی در فینال کاتا به مصاف نماینده ترکیه رفت و با رای داوران سومین طلای کاروان را مال خود کرد. سارا بهمنیار نماینده وزن ۵۰- کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، مقابل سلیماتا از سنگال با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید. او سپس مقابل حریف خود از ساحل عاج ۴ بر صفر به پیروزی رسید و راهی فینال شد. او در فینال حریف ازبکی را ۶ بر ۴ شکست داد و طلا گرفت. علی مسکینی در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم، در دور اول با نتیجه ۹ بر یک حریف مالزیایی را شکست داد. در دور دوم مقابل حریف قرقیزستانی ۵ بر ۲ پیروز شد اما د مقابل ژولامان از قزاقستان ۸ بر ۳ شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

درج 2 برنز دیگر در کارنامه شنا

در شنا اما آراد مهدی‌زاد در مرحله نیمه نهایی با رکورد ۲۸:۶۷ ثانیه به فینال رسید. سامیار عبدلی صاحب اولین مدال طلای کاروان ایران نیز قرار بود در این بخش از مسابقات شرکت کند که به صلاح دید کادرفنی انصراف داد. مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی در مقدماتی شنای پروانه ۱۰۰ متر به ترتیب با رکورد ۵۵:۲ و ۵۵:۴۷ به نیمه‌نهایی صعود کردند. در نیمه‌نهایی افقری موفق شد به فینال صعود کنند. هومر عباسی در مرحله نیمه‌نهایی کرال پشت با ثبت‌ رکورد ۲۵:۹۰ به عنوان نفر سوم به فینال این رقابت‌ها صعود کرد و البته رکورد ملی را هم شکست. محمد قاسمی و علی رشیدپور در ماده۲۰۰ متر آزاد به مدال برنز رسیدند. تیم ایران درماده تیمی ۴ در ۱۰۰ متر به آب زد و موفق شد با ثبت رکورد ۳:۴۸:۷۹ به عنوان برترین تیم، به فینال صعود کند.

روز پیروزی تنیس روی میز

تیم ملی تنیس روی میز هم روز شلوغی داشت. محمد موسوی‌طاهر با یک پیروزی مقابل بنگلادش و یک شکست مقابل قزاقستان از دور رقابت‌ها کنار رفت. ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیس‌روی‌میز ایران هم 2 پیروزی مقابل لبنان و عربستان کسب کرد و راهی نیمه‌نهایی شد. شیما صفایی نیز دو پیروزی مقابل بحرین و آذربایجان به دست آورد و راهی یک‌چهارم نهایی شد. امیرحسین هدایی هم با 2 پیروزی مقابل گویان و آذربایجان به یک‌چهارنهایی شد.

والیبال زنان و یک برد یک طرفه

تیم ملی والیبال زنان ایران امروز به اولین پیروزی خود در بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض رسید. تیم ایران مقابل تیم افغانستان سه بر صفر (۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۸ ) پیروز شد.

