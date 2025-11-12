آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال ایران برای انتخابی جام جهانی
تیم ملی بسکتبال ایران در آستانه آغاز رقابتهای انتخابی جام جهانی، اردوی آمادهسازی خود را با هدایت مانولوپولوس از سر گرفته است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال این روزها خود را برای پنجره اول رقابتهای انتخابی جام جهانی آماده میکند؛ رقابتهایی که میتواند مسیر چند سال آینده این تیم را مشخص کند. بعد از پایان هفته نهم لیگ برتر بسکتبال، اردوی ملیپوشان با حضور مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم ملی که از مدتها قبل به ایران آمده و لیگ برتر را زیرنظر گرفته از سر گرفته شده است. طبق برنامه اعلامشده ملیپوشان ایران در تاریخ ۶ آذرماه در بیروت به مصاف تیم ملی عراق خواهند رفت؛ دیداری که آغازگر مسیری دشوار اما پرامید برای بسکتبال ایران است.
تیم عراق در سالهای اخیر نشان داده که حریفی سرسخت و چغر است و معمولاً بازی را برای هر تیمی سخت میکند. با این حال با بازگشت لژیونرهای تأثیرگذاری مثل بهنام یخچالی و محمد امینی، امیدها برای شـــــــــــــروع قدرتمنــــــــد ایران در این رقابتها افزایش یافته است. بهنام یخچالــی که در کاپ آسیا عربستـــان به دلایــــل شخصی از حضور در تیم ملی بازمانده بود، حالا در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و طبق شنیدهها قرار است یک هفته قبل از دیدار با عراق به اردوی ایران ملحق شود. بازگشت این گارد آماده که تجربه بازی در لیگهای اروپایی را دارد، میتواند توازن و اعتماد بهنفس بیشتری به خط حمله ایران بدهد.
در کنار یخچالی، محمد امینی هم پس از درخشش در کاپ آسیا عربستان در این رقابتها هم نقطه قابل اتکای تیم است و به عنوان یکی از مهرههای جوان و پرانرژی تیم ملی، میتواند نقشی کلیدی در ترکیب مانولوپولوس ایفا کند. سرمربی یونانی که از زمان حضورش در ایران تلاش کرده تا سبک بازی تیم را مدرنتر و سریعتر کند، این روزها در تلاش است تا ترکیبی از تجربه و جوانی را در زمین پیاده کند.
در شرایطی که عده زیادی مخالف پروسه جوانگرایی مانولوپولوس بودند او با همین ترکیب، بسکتبال ایران را بعد از 8 سال به سکوی آسیا برگرداند و حالا هم با اعتماد به جوانها قصد دارد تا این بار تیم را به جام جهانی برساند. با توجه به شرایط فنی تیم و حضور بازیکنان باانگیزه، انتظار میرود ایران در پنجره اول انتخابی جام جهانی نمایشی قدرتمند مقابل حریف ارائه دهد.
برد مقابل عراق نهتنها گام اول در مسیر صعود است، بلکه میتواند انگیزه ملیپوشان را هم برای ادامه مسیر بیشتر کند.