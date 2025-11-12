به گزارش ایلنا، از روز پنجشنبه تورنمنت چهارجانبه العین در امارات با حضور چهار تیم حاضر در جام جهانی ایران، مصر، کیپ‌ورد و ازبکستان برگزار خواهد شد و در طی چهار مسابقه، این چهار تیم خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده خواهند کرد. ابتدا فدراسیون فوتبال ایران و سعید الهویی از حضور در تورنمنت ساحل عاج برای بازی‌های ملی ماه آبان خبر داده بودند اما حالا ایران در تورنمنتی با کیفیت بهتر و با حضور تیم‌های معتبرتری شرکت کرده که کمی بیشتر از سابق، به برنامه تدارکاتی ایران پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ رسمیت می‌بخشد. نکته اینجاست که پیروزی ایران مقابل کیپ‌ورد در بازی روز پنجشنبه، شانس تقابل با مصر در فینال را افزایش خواهد داد و این مسابقه، یکی از بهترین بازی‌های تدارکاتی فوتبال ایران در سال‌های اخیر را رقم خواهد زد؛ آن هم در شرایطی که همچنان بسیاری از کشورها در قاره‌های مختلف از جمله اروپا، آسیا، امریکای شمالی و خود آفریقا درگیر رقابت‌های مقدماتی جام جهانی هستند و صرفاً تیم‌هایی که فرآیند مقدماتی را به پایان رسانده‌اند برای بازی‌های تدارکاتی در دسترس هستند.

با این حال مزیت اصلی حضور در این مسابقات علاوه بر کیفیت بازی‌های تیم ملی، درآمدزایی فدراسیون فوتبال از حضور در این رقابت‌ها خواهد بود؛ برخلاف بازی تدارکاتی قبلی که ایران هزینه سفرها و حضور تیم ملی تانزانیا در دبی را پرداخت کرده بود. اسپانسر اماراتی این تورنمنت با تیم‌های ملی شرط کرده که باید با همه ستاره‌های خود در این رقابت‌ها شرکت کنند. تیم ملی مصر بیشترین دریافتی را خواهد داشت و بعد از آن تیم ملی ایران بالاتر از ازبکستان و کیپ‌ورد بیشترین دریافتی را دارد.

طبق اطلاعات دریافتی، شرکت Winsunited در امارات که یکی از شرکت‌های معروف در زمینه برگزاری بازی‌های تدارکاتی و نقل و انتقالات بازیکنان و مربیان است، به عنوان حامی اصلی برگزاری تورنمنت العین امارات معرفی شده و برای حضور این چهار کشور در تورنمنت پیش رو هزینه کرده است. این شرکت در اوایل سال ۲۰۲۴ نیز تورنمنتی مشابه را با حضور مصر، کرواسی، نیوزیلند و تونس برگزار کرده بود؛ رقابت‌هایی که قرار بود ابتدا با همین فرمول در امارات برگزار شود اما در مصر برگزار شد و با قهرمانی کرواسی به پایان رسید. این شرکت که ارتباطات خاصی با فدراسیون کشورهای حاضر در خاورمیانه دارد، برای برگزاری این مسابقات شرط گذاشته که ستارگان هر چهار تیم حاضر در این مسابقات، باید در تورنمنت شرکت کنند. حالا باید دید که فدراسیون فوتبال ایران به چه شکلی از فرصت درآمدزایی در تورنمنت چهارجانبه العین استفاده می‌کند و این درآمد، تا چه حد صرف هزینه‌های تیم ملی کشورمان در راه آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد شد.

