به گزارش ایلنا، در چهارمین روز رسمی بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، ورزشکاران ایرانی با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز خوش درخشیدند.

در رشته فوتسال مردان، تیم ملی ایران با پیروزی در دیدار پایانی به مدال طلا دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در بخش کاراته بانوان، فاطمه صادقی و سارا بهمنیار هر دو با عملکردی چشمگیر موفق به کسب مدال طلا شدند.

در رشته وزنه‌برداری، مهسا بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم توانست یک مدال طلا و دو برنز را به نام خود ثبت کند. همچنین آلما حسینی در یک‌ضرب دسته ۷۷ کیلوگرم به مدال برنز و علیرضا معینی در دسته ۹۴ کیلوگرم به دو مدال نقره و یک برنز دست یافت.

در رشته شنا نیز محمد قاسمی موفق شد با رکوردی قابل‌توجه، مدال برنز را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

با این نتایج، کاروان ایران در پایان روز چهارم بازی‌ها، مجموع مدال‌های خود را به شکل قابل‌توجهی افزایش داد و جایگاه خود در جدول رده‌بندی مدال‌ها را تثبیت کرد.

