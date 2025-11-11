درخشش کاروان ایران در چهارمین روز بازیهای کشورهای اسلامی ریاض
کاروان ورزشی ایران در چهارمین روز رسمی بازیهای کشورهای اسلامی ریاض عملکرد درخشانی داشت و با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز، روزی پرافتخار را رقم زد. مدالهای ایران در رشتههای فوتسال، کاراته، وزنهبرداری و شنا به دست آمد.
در رشته فوتسال مردان، تیم ملی ایران با پیروزی در دیدار پایانی به مدال طلا دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در بخش کاراته بانوان، فاطمه صادقی و سارا بهمنیار هر دو با عملکردی چشمگیر موفق به کسب مدال طلا شدند.
در رشته وزنهبرداری، مهسا بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم توانست یک مدال طلا و دو برنز را به نام خود ثبت کند. همچنین آلما حسینی در یکضرب دسته ۷۷ کیلوگرم به مدال برنز و علیرضا معینی در دسته ۹۴ کیلوگرم به دو مدال نقره و یک برنز دست یافت.
در رشته شنا نیز محمد قاسمی موفق شد با رکوردی قابلتوجه، مدال برنز را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.
با این نتایج، کاروان ایران در پایان روز چهارم بازیها، مجموع مدالهای خود را به شکل قابلتوجهی افزایش داد و جایگاه خود در جدول ردهبندی مدالها را تثبیت کرد.