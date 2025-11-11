قربانی: تورنمنت العین یعنی فرصتی طلایی برای محک تیم ملی

به گزارش ایلنا، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار برابر کیپ‌ورد در شهر العین امارات جریان دارد و محمد قربانی از باشگاه الوحده که به اردوی تیم ملی اضافه شده، درباره شرایط آماده‌سازی تیم اظهار داشت: جام جهانی برای ما از همین اردو و بازی با کیپ‌ورد آغاز شده و باید با تمام قدرت به میدان برویم. خوشبختانه اردوی خوبی پشت سر گذاشته‌ایم و این تورنمنت اهمیت بالایی دارد.

وی درباره سطح فنی تورنمنت چهارجانبه افزود: چهار تیم حاضر همگی به جام جهانی صعود کرده‌اند و نخستین حریف ما کیپ‌ورد است که تیمی باکیفیت و قابل احترام است. کادر فنی به‌ویژه آقای قلعه‌نویی شناخت بهتری از بازیکنان پیدا خواهند کرد و امیدوارم بتوانیم نتایج مطلوبی کسب کنیم.

قربانی در مورد دیدار فینال احتمالی با مصر گفت: بازی با تیمی مثل مصر می‌تواند دیداری جذاب و سطح بالا باشد. هدف ما پیروزی در دیدار نخست است تا بتوانیم در فینال مقابل مصر بازی کنیم و نتیجه‌ای در شأن فوتبال ایران کسب کنیم.

ملی‌پوش کشورمان درباره انگیزه شخصی و شانس حضور در جام جهانی تأکید کرد: تمام تلاشم را می‌کنم چه در سطح باشگاهی و چه در تیم ملی، بهترین عملکرد را داشته باشم و خواسته‌های کادر فنی را در زمین پیاده کنم. امیدوارم بتوانم اولین گل ملی‌ام را نیز به ثمر برسانم.

قربانی در پایان خاطرنشان کرد: این تورنمنت برای آماده‌سازی تیم بسیار مفید است، زیرا حریفانی چون کیپ‌ورد، مصر و ازبکستان همگی رقابت‌هایی در سطح بالا دارند و به هماهنگی و انسجام تیم کمک می‌کنند تا با آمادگی کامل در جام جهانی حاضر شویم.

