قربانی: تورنمنت العین یعنی فرصتی طلایی برای محک تیم ملی

محمد قربانی، هافبک لژیونر تیم ملی فوتبال ایران، در حاشیه اردوی ملی‌پوشان در امارات تأکید کرد تورنمنت چهارجانبه العین آغاز رسمی مسیر آماده‌سازی تیم برای جام جهانی است و هدف، کسب نتایج مثبت و هماهنگی کامل پیش از رقابت‌های جهانی است.

به گزارش ایلنا،  تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار برابر کیپ‌ورد در شهر العین امارات جریان دارد و محمد قربانی از باشگاه الوحده که به اردوی تیم ملی اضافه شده، درباره شرایط آماده‌سازی تیم اظهار داشت: جام جهانی برای ما از همین اردو و بازی با کیپ‌ورد آغاز شده و باید با تمام قدرت به میدان برویم. خوشبختانه اردوی خوبی پشت سر گذاشته‌ایم و این تورنمنت اهمیت بالایی دارد.

وی درباره سطح فنی تورنمنت چهارجانبه افزود: چهار تیم حاضر همگی به جام جهانی صعود کرده‌اند و نخستین حریف ما کیپ‌ورد است که تیمی باکیفیت و قابل احترام است. کادر فنی به‌ویژه آقای قلعه‌نویی شناخت بهتری از بازیکنان پیدا خواهند کرد و امیدوارم بتوانیم نتایج مطلوبی کسب کنیم.

قربانی در مورد دیدار فینال احتمالی با مصر گفت: بازی با تیمی مثل مصر می‌تواند دیداری جذاب و سطح بالا باشد. هدف ما پیروزی در دیدار نخست است تا بتوانیم در فینال مقابل مصر بازی کنیم و نتیجه‌ای در شأن فوتبال ایران کسب کنیم.

ملی‌پوش کشورمان درباره انگیزه شخصی و شانس حضور در جام جهانی تأکید کرد: تمام تلاشم را می‌کنم چه در سطح باشگاهی و چه در تیم ملی، بهترین عملکرد را داشته باشم و خواسته‌های کادر فنی را در زمین پیاده کنم. امیدوارم بتوانم اولین گل ملی‌ام را نیز به ثمر برسانم.

قربانی در پایان خاطرنشان کرد: این تورنمنت برای آماده‌سازی تیم بسیار مفید است، زیرا حریفانی چون کیپ‌ورد، مصر و ازبکستان همگی رقابت‌هایی در سطح بالا دارند و به هماهنگی و انسجام تیم کمک می‌کنند تا با آمادگی کامل در جام جهانی حاضر شویم.

