چهل هزار کامنت برای استقلالی شدن ستاره کلمبیایی (عکس)

هواداران استقلال با مراجعه به پست اینستاگرامی خامس رودریگز ستاره اسپانیایی از وی درخواست حضور در جمع آبی‌ها را داشته‌اند.

به گزارش ایلنا،  پس از انتشار آخرین پست اینستاگرامی خامس رودریگز، بازیکن شناخته‌شده کلمبیایی، هواداران استقلال به شدت واکنش نشان دادند و بیش از چهل هزار کامنت در صفحه او ثبت کردند.

این تعداد بالا از واکنش‌ها، تمایل هواداران برای جذب ستاره بین‌المللی به جمع آبی‌ها را نشان می‌دهد. بسیاری از کاربران از رودریگز خواستند تا پیراهن استقلال را به تن کند و حضور خود در لیگ ایران را تجربه کند.

