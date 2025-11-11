علیرضا کوشکی: آمادهایم مقابل کیپ ورد بازی خوبی ارائه دهیم
وینگر تیم ملی فوتبال ایران درباره شرایط اردوی ملیپوشان، وضعیت شخصی و همکاری با امیر قلعهنویی گفت آماده است پاسخ اعتماد کادرفنی را در زمین بدهد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کوشکی، وینگر تیم ملی فوتبال ایران، در حاشیه تمرینات پیش از دیدار با کیپ ورد درباره وضعیت خود و اردوی ملیپوشان اظهار داشت: خدا را شکر اردوی خوبی پشت سر گذاشتیم، همه چیز در شرایط مطلوب است و آمادهایم تا مقابل کیپ ورد یک بازی خوب و تماشاگرپسند ارائه دهیم.
او درباره وضعیت شخصی خود افزود: شرایطم بسیار خوب است و از امیرخان (قلعهنویی) بابت اعتمادی که به من داشتند تشکر میکنم. امیدوارم بتوانم پاسخ این اعتماد را در زمین بدهم.
کوشکی درباره همکاری با سرمربی تیم ملی گفت: کار کردن با امیرخان واقعاً لذتبخش است. او نگاه ویژهای به بازیکنان جوان دارد، مخصوصاً ماهایی که تازه به تیم ملی دعوت شدهایم. همه ما تلاش میکنیم تا پاسخ محبت و اعتماد او را بدهیم.
وینگر تیم ملی همچنین به مصدومیت خود در تورنمنت کافا اشاره کرد: بله، آن مصدومیت قدیمی بود که باعث شد در آن اردو آسیب ببینم و نتوانم ادامه دهم، اما حالا در شرایط کاملاً خوبی هستم و بدون مشکل در تمرینات شرکت میکنم.
او در پایان و درباره حریف بعدی ایران گفت: صددرصد هدفمان پیروزی در بازی با کیپ ورد و صعود به فینال است. امیدوارم انشاءالله در دیدار نهایی مقابل مصر بازی کنیم.