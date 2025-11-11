به گزارش ایلنا، علیرضا کوشکی، وینگر تیم ملی فوتبال ایران، در حاشیه تمرینات پیش از دیدار با کیپ ورد درباره وضعیت خود و اردوی ملی‌پوشان اظهار داشت: خدا را شکر اردوی خوبی پشت سر گذاشتیم، همه چیز در شرایط مطلوب است و آماده‌ایم تا مقابل کیپ ورد یک بازی خوب و تماشاگرپسند ارائه دهیم.

او درباره وضعیت شخصی خود افزود: شرایطم بسیار خوب است و از امیرخان (قلعه‌نویی) بابت اعتمادی که به من داشتند تشکر می‌کنم. امیدوارم بتوانم پاسخ این اعتماد را در زمین بدهم.

کوشکی درباره همکاری با سرمربی تیم ملی گفت: کار کردن با امیرخان واقعاً لذت‌بخش است. او نگاه ویژه‌ای به بازیکنان جوان دارد، مخصوصاً ماهایی که تازه به تیم ملی دعوت شده‌ایم. همه ما تلاش می‌کنیم تا پاسخ محبت و اعتماد او را بدهیم.

وینگر تیم ملی همچنین به مصدومیت خود در تورنمنت کافا اشاره کرد: بله، آن مصدومیت قدیمی بود که باعث شد در آن اردو آسیب ببینم و نتوانم ادامه دهم، اما حالا در شرایط کاملاً خوبی هستم و بدون مشکل در تمرینات شرکت می‌کنم.

او در پایان و درباره حریف بعدی ایران گفت: صددرصد هدف‌مان پیروزی در بازی با کیپ ورد و صعود به فینال است. امیدوارم ان‌شاءالله در دیدار نهایی مقابل مصر بازی کنیم.

انتهای پیام/