قهرمانی مقتدرانه تیم ملی فوتسال در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی
تیم ملی فوتسال ایران با غلبه بر مراکش، قهرمان مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی شد.
به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران موفق شدند با شکست تیم ملی مراکش در دیدار فینال، عنوان قهرمانی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورده و مدال طلای این رقابتها را به گردن بیاویزند.
در این دیدار از ساعت 19:30 به وقت تهران در شهر ریاض عربستان برگزار شد، شاگردان وحید شمسایی با ارائه نمایشی منسجم، هوشمندانه و برتر توانستند حریف قدرتمند خود مراکش که در رنکینک فیفا به عنوان تیم ششم جهان شناخته میشود را با نتیجه 5-0 شکست دهند.
کادر فنی ایران با وجود این که مسعود یوسف و علی خلیلوند، دو بازیکن کلیدی را به دلیل بیماری در این مسابقه در اختیار نداشتند با چینشی موفق از همان لحظات ابتدایی بازی جریان مسابقه را در کنترل گرفتند تا ملیپوشان کشورمان در نیمه نخست با گلهای امیرحسین غلامی، مهدی کریمی و کاپیتان حسین طیبی توانستند نتیجه را 3 بر صفر به سود خود رقم بزنند و با برتری مطمئن راهی رختکن شوند.
در نیمه دوم نیز دو تیم بازیای نزدیک و سرعتی ارائه دادند، اما مدیریت بازی و کنترل هوشمندانه جریان مسابقه و نمایش درخشان باقر محمدی درون دروازه باعث شد حسین طیبی روی یک ضد حمله گل چهارم ایران و امیرحسین غلامی با یک ضربه از راه دور گل پنجم را به ثمر برسانند و در نهایت تیم ملی فوتسال کشورمان جام قهرمانی را با پیروزی درخشان 5-0 در فینال بالای سر ببرد.
ایران و مراکش پیش از این در مرحله گروهی این رقابتها نیز مقابل هم قرار گرفته بودند که آن بازی با نتیجه 2-2 پایان یافته بود، اما در فینال این ایران بود که توانست سطح برتر فنی و تجربه بالای خود را به نمایش بگذارد.
همچنین در دیدار ردهبندی این رقابتها، تیم ملی ازبکستان موفق شد با غلبه بر تیم ملی عربستان به مقام سوم و مدال برنز دست یابد.
بازیکنان حاضر در ترکیب تیم ملی در این مسابقات عبارت بودند از:
باقر محمدی، بهزاد رسولی، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، مسلم اولادقباد، محمدحسین درخشانی، مهدی کریمی، سالار آقاپور، مسعود یوسف، بهروز عظیمی، حسین سبزی، محمدحسین بازیار، امیرحسین غلامی و علی خلیلوند.