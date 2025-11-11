به گزارش ایلنا، در ماده ۲۰۰ متر آزاد، محمد قاسمی و علی رشیدپور با رکوردهای ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال راه یافتند. در فینال، قاسمی با ثبت رکورد ۱:۵۰:۶۳ موفق شد مدال برنز این ماده را برای ایران کسب کند.

در ماده ۵۰ متر قورباغه، آراد مهدی‌زاده پس از ثبت رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه در دور مقدماتی، به نیمه‌نهایی رسید و با رکورد ۲۸:۶۷ ثانیه به فینال راه پیدا کرد.

در ۱۰۰ متر پروانه، مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی با رکوردهای ۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ به نیمه‌نهایی صعود کردند. پس از ثبت رکوردهای ۵۴:۷۱ و ۵۵:۳۸ ثانیه در نیمه‌نهایی، افقری موفق شد راهی فینال شود.

هومر عباسی نیز در مرحله نیمه‌نهایی موفق شد با رکورد ۲۵:۸۸ به فینال صعود کند و رکورد ملی این ماده را به نام خود ثبت کرد.

تیم ملی شنا ایران با سرمربیگری خشایار حضرتی و مربیگری محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه در این رقابت‌ها حضور دارد و با عملکرد چشمگیر ملی‌پوشان، امیدهای زیادی برای کسب مدال در روزهای آتی ایجاد شده است.

