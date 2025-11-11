خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدال برنز ۲۰۰ متر آزاد بازی‌های کشورهای اسلامی بر گردن قاسمی

مدال برنز ۲۰۰ متر آزاد بازی‌های کشورهای اسلامی بر گردن قاسمی
کد خبر : 1712878
لینک کوتاه کپی شد.

در چهارمین روز مسابقات شنا ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، شناگران ایران با ثبت رکوردهای درخشان به مراحل فینال و نیمه‌نهایی صعود کردند و محمد قاسمی موفق به کسب مدال برنز ۲۰۰ متر آزاد شد.

به گزارش ایلنا،  در ماده ۲۰۰ متر آزاد، محمد قاسمی و علی رشیدپور با رکوردهای ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال راه یافتند. در فینال، قاسمی با ثبت رکورد ۱:۵۰:۶۳ موفق شد مدال برنز این ماده را برای ایران کسب کند.

در ماده ۵۰ متر قورباغه، آراد مهدی‌زاده پس از ثبت رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه در دور مقدماتی، به نیمه‌نهایی رسید و با رکورد ۲۸:۶۷ ثانیه به فینال راه پیدا کرد.

در ۱۰۰ متر پروانه، مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی با رکوردهای ۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ به نیمه‌نهایی صعود کردند. پس از ثبت رکوردهای ۵۴:۷۱ و ۵۵:۳۸ ثانیه در نیمه‌نهایی، افقری موفق شد راهی فینال شود.

هومر عباسی نیز در مرحله نیمه‌نهایی موفق شد با رکورد ۲۵:۸۸ به فینال صعود کند و رکورد ملی این ماده را به نام خود ثبت کرد.

تیم ملی شنا ایران با سرمربیگری خشایار حضرتی و مربیگری محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه در این رقابت‌ها حضور دارد و با عملکرد چشمگیر ملی‌پوشان، امیدهای زیادی برای کسب مدال در روزهای آتی ایجاد شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ