مدال برنز ۲۰۰ متر آزاد بازیهای کشورهای اسلامی بر گردن قاسمی
در چهارمین روز مسابقات شنا ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، شناگران ایران با ثبت رکوردهای درخشان به مراحل فینال و نیمهنهایی صعود کردند و محمد قاسمی موفق به کسب مدال برنز ۲۰۰ متر آزاد شد.
به گزارش ایلنا، در ماده ۲۰۰ متر آزاد، محمد قاسمی و علی رشیدپور با رکوردهای ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال راه یافتند. در فینال، قاسمی با ثبت رکورد ۱:۵۰:۶۳ موفق شد مدال برنز این ماده را برای ایران کسب کند.
در ماده ۵۰ متر قورباغه، آراد مهدیزاده پس از ثبت رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه در دور مقدماتی، به نیمهنهایی رسید و با رکورد ۲۸:۶۷ ثانیه به فینال راه پیدا کرد.
در ۱۰۰ متر پروانه، مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی با رکوردهای ۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ به نیمهنهایی صعود کردند. پس از ثبت رکوردهای ۵۴:۷۱ و ۵۵:۳۸ ثانیه در نیمهنهایی، افقری موفق شد راهی فینال شود.
هومر عباسی نیز در مرحله نیمهنهایی موفق شد با رکورد ۲۵:۸۸ به فینال صعود کند و رکورد ملی این ماده را به نام خود ثبت کرد.
تیم ملی شنا ایران با سرمربیگری خشایار حضرتی و مربیگری محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه در این رقابتها حضور دارد و با عملکرد چشمگیر ملیپوشان، امیدهای زیادی برای کسب مدال در روزهای آتی ایجاد شده است.