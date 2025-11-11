خبرگزاری کار ایران
مهسا بهشتی صاحب یک طلا و دو برنز در بازی‌های کشورهای اسلامی
در رقابت‌های دسته ۸۶ کیلوگرم وزنه‌برداری زنان بازی‌های کشورهای اسلامی، مهسا بهشتی با عملکرد درخشان در یک‌ضرب، دوضرب و مجموع موفق به کسب یک مدال طلا و دو برنز برای ایران شد.

به گزارش ایلنا،  در رقابت‌های امروز دسته ۸۶ کیلوگرم وزنه‌برداری زنان، نماینده ایران، مهسا بهشتی، توانست با رکورد ۱۰۴ کیلوگرم در حرکت یک‌ضرب مدال برنز را به دست آورد.

در حرکت یک‌ضرب، بهشتی ابتدا وزنه ۹۷ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد. وزنه ۱۰۴ کیلوگرم در حرکت دوم ابتدا ناموفق بود، اما در حرکت سوم به درستی مهار شد و باعث کسب مدال برنز شد.

در حرکت دوضرب، مهسا بهشتی وزنه ۱۲۵ کیلوگرم را در حرکت اول مهار کرد. در حرکت دوم، وزنه ۱۳۳ کیلوگرم موفق نشد و در حرکت سوم وزنه ۱۳۴ کیلوگرم را بالای سر برد تا مدال طلای دوضرب را کسب کند.

در مجموع، با ثبت رکورد ۲۳۸ کیلوگرم، مهسا بهشتی مدال برنز مجموع را از آن خود کرد و یکی از موفق‌ترین نمایندگان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی لقب گرفت.

 

