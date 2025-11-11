علیرضا معینی: سه مدال بازیهای کشورهای اسلامی حاصل تلاش سخت بود
وزنهبردار ایرانی، علیرضا معینی پس از کسب دو مدال نقره و یک برنز در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، از سختی رقابتها و تلاش برای آمادهسازی کوتاهمدت خود سخن گفت و به برنامههایش برای المپیک اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا معینی پس از موفقیت در رقابتهای وزنهبرداری بازیهای کشورهای اسلامی با کسب دو مدال نقره و یک برنز، درباره شرایط این مسابقات گفت: این رقابتها بسیار دشوار بود، چرا که تنها ۲۰ روز از پایان مسابقات جهانی گذشته بود. مسابقات جهانی فشار زیادی روی من داشت، اما خدا را شکر توانستم در مدت کوتاه برای حضور در کشورهای اسلامی آماده شوم.
وی افزود: وزنهبرداری رشتهای سخت است و نیازمند ریکاوری طولانی است، اما خوشبختانه توانستم سه مدال کسب کنم. انشاءالله در مسابقات آینده، به ویژه بازیهای آسیایی و المپیک، بتوانم مدالهای خوشرنگتری به دست آورم.
معینی درباره عملکرد خود در حرکت یکضرب توضیح داد: در این حرکت میتوانستم بهتر عمل کنم. در مسابقات جهانی وزنه ۱۸۲ کیلوگرم را مهار کرده بودم، اما کاهش وزن و فاصله کوتاه بین دو رقابت روی عملکردم اثر گذاشت.
وی در پایان به برنامههای آینده خود برای المپیک اشاره کرد و گفت: گزینشیهای المپیک از سال آینده و با مسابقات جهانی آغاز میشود. هدفم حضور در نخستین گزینشی جهانی، کسب سهمیه و درخشش در المپیک است.