تیم میکس تپانچه بادی ایران از مدال برنز جهان بازماند

به گزارش ایلنا، در چهارمین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، تیم میکس تپانچه بادی ایران در دیدار رده‌بندی با کره جنوبی رقابت کرد و با شکست در این دیدار، مدال برنز را از دست داد و به جایگاه چهارم رسید.

در دور مقدماتی، تیم نخست ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان موفق شد با کسب ۵۸۳ امتیاز، رکورد جدیدی برای تیم میکس ایران ثبت کند و در رده سوم جای گیرد تا راهی دیدار رده‌بندی شود.

تیم دوم ایران نیز متشکل از سامیه یاسی و جواد فروغی با کسب ۵۷۷ امتیاز، در رده چهاردهم ایستاد و از رسیدن به مراحل بالاتر بازماند.

در بخش انفرادی، امیر محمد نکونام در دور مقدماتی تفنگ سه وضعیت مردان با ثبت ۵۸۱ امتیاز در رده پنجاه و یکم قرار گرفت و نتوانست به فینال راه یابد.

