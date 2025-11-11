خبرگزاری کار ایران
تیم میکس تپانچه بادی ایران از مدال برنز جهان بازماند

کد خبر : 1712866
تیم میکس تیراندازی ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان در دیدار رده‌بندی مسابقات قهرمانی جهان مصر مقابل کره جنوبی شکست خورد و با از دست دادن مدال برنز، در جایگاه چهارم ایستاد.

به گزارش ایلنا،  در چهارمین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، تیم میکس تپانچه بادی ایران در دیدار رده‌بندی با کره جنوبی رقابت کرد و با شکست در این دیدار، مدال برنز را از دست داد و به جایگاه چهارم رسید.

در دور مقدماتی، تیم نخست ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان موفق شد با کسب ۵۸۳ امتیاز، رکورد جدیدی برای تیم میکس ایران ثبت کند و در رده سوم جای گیرد تا راهی دیدار رده‌بندی شود.

تیم دوم ایران نیز متشکل از سامیه یاسی و جواد فروغی با کسب ۵۷۷ امتیاز، در رده چهاردهم ایستاد و از رسیدن به مراحل بالاتر بازماند.

در بخش انفرادی، امیر محمد نکونام در دور مقدماتی تفنگ سه وضعیت مردان با ثبت ۵۸۱ امتیاز در رده پنجاه و یکم قرار گرفت و نتوانست به فینال راه یابد.

انتهای پیام/
