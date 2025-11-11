رونالدو: جام جهانی ۲۰۲۶ قطعاً آخرین جام من خواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، رونالدو در مصاحبه‌ای با «بکی اندرسون» در حاشیه‌ اجلاس Tourise Summit در ریاض عربستان سعودی گفت:«من ۴۱ ساله خواهم بود و فکر می‌کنم زمان آن رسیده که حضورم در رقابت‌های بزرگ را به پایان برسانم. جام جهانی ۲۰۲۶ قطعاً آخرین جام جهانی من خواهد بود.»

رونالدو درباره‌ زمان خداحافظی کامل از فوتبال نیز گفت:«در حال حاضر از لحظه‌ها لذت می‌برم، اما وقتی می‌گویم به‌زودی، واقعاً منظورم زود است. من همه‌چیزم را برای فوتبال گذاشتم. ۲۵ سال است در این بازی هستم، هر کاری که باید انجام می‌دادم را انجام دادم، در باشگاه‌ها و تیم ملی رکوردهای زیادی ثبت کردم و به همه‌ آن‌ها افتخار می‌کنم. حالا فقط می‌خواهم از این لحظه‌ها لذت ببرم و در زمان حال زندگی کنم.»

رونالدو با ۱۴۳ گل ملی، برترین گلزن تاریخ فوتبال ملی جهان محسوب می‌شود و همچنین نخستین بازیکن مرد در تاریخ است که در پنج دوره‌ جام جهانی موفق به گلزنی شده است.

رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ که با حضور ۴۸ تیم (بیشترین تعداد در تاریخ این مسابقات) برگزار می‌شود، از ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا آغاز خواهد شد. قرعه‌کشی رسمی این رقابت‌ها نیز قرار است در ۵ دسامبر در مرکز کندی شهر واشنگتن دی‌سی برگزار شود.

بر اساس گزارش شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، رونالدو اوایل امسال پس از تمدید قرارداد با باشگاه النصر عربستان، به اولین فوتبالیست میلیاردی تاریخ تبدیل شد.

رونالدو در ادامه گفت‌وگو درباره‌ پسرش، کریستیانو جونیور، که در تیم زیر ۱۶ ساله‌های پرتغال بازی می‌کند نیز گفت امیدوار است او از خودش بازیکن بهتری شود:«انسان‌ها معمولاً دوست ندارند کسی از آن‌ها بهتر باشد، اما من صادقانه آرزو می‌کنم پسرم از من بهتر شود. هرگز به او حسادت نخواهم کرد، به من اعتماد کنید.»

او در پایان تأکید کرد:«به‌عنوان پدر، تنها چیزی که می‌خواهم این است که پسرم خوشحال باشد و احساس نکند تحت فشار است چون پسر من است. فقط می‌خواهم او خودش باشد و مسیر خودش را پیدا کند.»

