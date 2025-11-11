خبرگزاری کار ایران
حذف حسین فراهانی از رقابت‌های موی‌تای بازی‌های کشورهای اسلامی
حسین فراهانی، نماینده وزن ۷۵- کیلوگرم تیم ملی موی‌تای ایران، در نخستین مبارزه خود مقابل حریف مراکشی شکست خورد و از دور رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی کنار رفت.

به گزارش ایلنا،  رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ۱۳ امروز (به‌وقت محلی) در رینگ روباز پروماند  مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی آغاز شد.

در سومین مبارزه تیم ایران، حسین فراهانی در وزن ۷۵- کیلوگرم با باند آبی به مصاف یوسف آسوییک از مراکش رفت.

فراهانی در راند نخست با نتیجه ۹ بر ۱۰ مغلوب حریف بلندقد خود شد و در راند دوم نیز همین نتیجه تکرار شد. در راند سوم، ملی‌پوش ایرانی که از نظر بدنی افت کرده بود، مجدداً ۹ بر ۱۰ شکست خورد تا در مجموع با نتیجه ۲۷ بر ۳۰ از رقابت‌ها کنار برود.

با این نتیجه، فراهانی از دور رقابت‌های موی‌تای بازی‌های کشورهای اسلامی حذف شد و وداعی زودهنگام با مسابقات داشت.

