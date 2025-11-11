پالادینو جانشین یوریچ در آتالانتا شد

به گزارش ایلنا، آتالانتا که فصل گذشته قهرمان لیگ اروپا (Europa League) شده بود، روز سه‌شنبه اعلام کرد پالادینو با قراردادی سه‌ساله تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ هدایت این تیم را بر عهده خواهد گرفت.

پالادینو ۴۱ ساله که سابقه بازی در تیم ملی ایتالیا را در کارنامه دارد، دوران مربیگری خود را از تیم‌های پایه مونتزا آغاز کرد و در سال ۲۰۲۲ به نیمکت تیم اصلی این باشگاه رسید. او طی دو فصل حضور در سری A عملکرد قابل قبولی داشت و پس از آن راهی فیورنتینا شد. با وجود کسب رتبه ششم در لیگ، حضورش در فلورانس تنها یک فصل دوام داشت و در تابستان گذشته به‌طور غیرمنتظره‌ای از این تیم جدا شد.

سرمربی جدید آتالانتا در حالی هدایت این تیم را بر عهده می‌گیرد که این باشگاه هنوز نتوانسته از سایه جدایی جان پیرو گاسپرینی خارج شود؛ مربی‌ای که پس از ۹ سال موفق در برگامو، در پایان فصل گذشته آتالانتا را ترک کرد و هدایت رم را پذیرفت.

آتالانتا در فصل جاری تنها چهار پیروزی در ۱۵ مسابقه (دو برد در سری A و دو برد در لیگ قهرمانان اروپا) کسب کرده و در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. این تیم با دو شکست پیاپی در لیگ، اکنون در رده سیزدهم جدول قرار گرفته و تنها شش امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد.

باشگاه آتالانتا در بیانیه‌ای اعلام کرد:«ایوان یوریچ و تمامی اعضای کادر فنی او از روز دوشنبه از سمت خود برکنار شدند.»

با این تغییر، آتالانتا چهارمین تیم سری A است که در فصل جاری دست به تغییر سرمربی می‌زند؛ پیش از این، تیم‌های یوونتوس، جنوا و فیورنتینا نیز چنین تصمیمی گرفته بودند.

