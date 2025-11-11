خبرگزاری کار ایران
نقره و برنز برای علیرضا معینی در بازی‌های کشورهای اسلامی
علیرضا معینی، پدیده جوان وزنه‌برداری ایران، در رقابت‌های دسته ۹۴ کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی با ثبت رکورد مجموع ۳۷۴ کیلوگرم موفق به کسب دو مدال نقره و برنز شد.

به گزارش ایلنا،   مسابقات وزنه‌برداری مردان در دسته ۹۴ کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی عصر امروز برگزار شد و علیرضا معینی، پدیده نوظهور وزنه‌برداری ایران، در مصاف با رقبایی از مصر، قزاقستان، عراق، عربستان، ترکیه و دیگر کشورها، عملکرد درخشانی از خود به‌جا گذاشت.

معینی که یک ماه پیش در مسابقات جهانی با رکورد ۱۸۲ کیلوگرم در یک‌ضرب، ضمن کسب مدال طلا رکورد جهان را نیز شکست، این‌بار در رقابت‌های کشورهای اسلامی موفق شد در حرکت یک‌ضرب، وزنه ۱۷۱ کیلوگرمی را بالای سر ببرد و مدال نقره این بخش را به‌دست آورد. تلاش او برای مهار وزنه‌های ۱۷۶ و ۱۷۷ کیلوگرمی ناموفق بود و مدال طلا به وزنه‌بردار قزاقستانی رسید.

در حرکت دوضرب، معینی در سه حرکت خود موفق به مهار وزنه‌های ۱۹۴، ۱۹۹ و ۲۰۳ کیلوگرم شد و در نهایت با مجموع ۳۷۴ کیلوگرم، به مدال نقره مجموع و برنز حرکت دوضرب دست یافت.

در پایان، وزنه‌بردار قزاقستانی با رکورد ۲۱۰ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۸۵ کیلوگرم، هر سه مدال طلای این دسته را از آن خود کرد.

