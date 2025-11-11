خبرگزاری کار ایران
اقامت لوکس مورینیو در فنرباغچه؛ از هتل پنج‌ستاره تا ۷۵۰ هزار یورو هزینه اقامت!

اقامت لوکس مورینیو در فنرباغچه؛ از هتل پنج‌ستاره تا ۷۵۰ هزار یورو هزینه اقامت!
رسانه‌های ترکیه فاش کردند باشگاه فنرباغچه در دوران حضور ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی خود، بیش از ۳۶.۵ میلیون لیر (حدود ۷۵۰ هزار یورو) بابت اقامت او در یکی از مجلل‌ترین سوئیت‌های هتل «فور سیزنز» استانبول پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا، ماجرای جدایی مورینیو از فنرباغچه همچنان در رسانه‌های ترکیه خبرساز است. طبق ادعای چند روزنامه محلی، این باشگاه هزینه‌ اقامت سرمربی پرتغالی را در طول ۱۵ تا ۱۶ ماه گذشته در گران‌ترین سوئیت هتل پنج‌ستاره فور سیزنز پرداخت کرده است؛ رقمی که معادل چندین قرارداد بازیکنان لیگ ترکیه محسوب می‌شود.

جدایی مورینیو از فنرباغچه در پی فصلی پرتنش رقم خورد. این باشگاه در تاریخ ۲۹ اوت ۲۰۲۵، پس از حذف از مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا مقابل بنفیکا، پایان همکاری با او را اعلام کرد. مبلغ غرامت فسخ قرارداد مورینیو نیز بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون یورو گزارش شده است.

چند هفته بعد، بنفیکا رسماً از عقد قرارداد با مورینیو تا سال ۲۰۲۷ خبر داد. او از زمان حضورش در لیسبون، چهار پیروزی در لیگ به دست آورده اما هنوز موفق به کسب بردی در لیگ قهرمانان اروپا نشده و تیمش سه شکست متوالی را در این رقابت‌ها تجربه کرده است.

بنفیکا در حال حاضر در رتبه‌ ماقبل آخر جدول گروهی لیگ قهرمانان قرار دارد و به همراه آژاکس تنها تیم‌هایی هستند که پس از چهار دیدار، امتیازی کسب نکرده‌اند. همچنین تساوی اخیر این تیم برابر «کازا پیا» باعث شد بنفیکا با ۲۵ امتیاز در جایگاه سوم لیگ پرتغال بایستد و فاصله‌اش با صدر جدول به شش امتیاز (از پورتو) برسد.

اقامت مورینیو در هتل‌های لوکس در شهرهای محل کارش موضوع تازه‌ای نیست. رسانه‌های انگلیسی یادآور شدند که او در دوران حضورش در منچستریونایتد نیز نزدیک به ۸۹۵ شب در هتل «لاوری» اقامت داشت؛ اقامتی که هزینه‌ای در حدود ۵۳۷ هزار پوند (معادل ۶۰۹ هزار یورو) برای او به همراه داشت.

انتهای پیام/
