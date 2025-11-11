توصیه آنچلوتی به اندریک: رئال مادرید را ترک کن!
سرمربی تیم ملی برزیل اعلام کرد به اندریک، مهاجم جوان رئال مادرید، توصیه کرده برای بازگشت به ترکیب و حفظ شانس حضور در جام جهانی آینده، درباره جدایی از این تیم تصمیم بگیرد.
به گزارش ایلنا، اندریک در فصل جاری تنها ۱۱ دقیقه برای رئال مادرید به میدان رفته و در شرایطی بحرانی قرار دارد؛ تا جایی که زمزمههای جدایی او در نقلوانتقالات زمستانی تقریباً قطعی به نظر میرسد. هدف این مهاجم ۱۹ ساله، بازگشت به میدان و جلب نظر سرمربی برزیل برای حضور در ترکیب نهایی جام جهانی تابستان آینده است.
سرمربی فعلی تیم ملی برزیل در گفتوگویی با مجله Placar با تأکید بر ضرورت بازگشت اندریک به شرایط مسابقه گفت:«مهم است که اندریک دوباره بازی کند. اگر میخواهد شانسی برای حضور در جام جهانی داشته باشد، باید دوباره به جریان بازی و رقابت برگردد.»
اندریک که به دلیل مصدومیت همسترینگ جام باشگاههای جهان را از دست داد، حتی در نقش ذخیره نیز جایی در ترکیب رئال ندارد. در غیاب او، گونزالو با درخشش در تابستان جایگاهش را تثبیت کرده است. در چنین شرایطی، آنچلوتی به مهاجم جوان خود پیشنهاد داده تا در ژانویه درباره آیندهاش تصمیم بگیرد.
آنچلوتی در اینباره گفت:«بله، در ابتدای فصل با او صحبت کردم. آن زمان مصدوم بود، اما حالا شرایطش خوب است و به تمرینات بازگشته. به نظرم باید همراه خانوادهاش فکر کند که بهترین تصمیم چیست. باید با باشگاه صحبت کند تا ببیند چه چیزی به نفعش است.»
با وجود این، سرمربی سابق رئال مادرید نگرانی خاصی از وضعیت اندریک ندارد و تأکید میکند زمان برای او بسیار زیاد است:«اندریک هنوز خیلی جوان است. این اولین و آخرین فرصت او برای حضور در جام جهانی نخواهد بود. او میتواند در سالهای ۲۰۲۶، ۲۰۳۰، ۲۰۳۴ یا حتی ۲۰۳۸ در جام جهانی بازی کند. نکته مهم این است که دوباره بازی کند و تواناییهایش را نشان دهد.»
اندریک که از زمان پیوستنش به رئال مادرید در تابستان گذشته تنها در دیدار برابر والنسیا در اوایل نوامبر چند دقیقه به میدان رفت، اکنون به یکی از کمکارترین بازیکنان ترکیب کهکشانیها تبدیل شده است. در عین حال، ژابی آلونسو ترجیح داده در خط حمله از بازیکنانی چون وینیسیوس جونیور و امباپه استفاده کند.