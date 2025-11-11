خبرگزاری کار ایران
انتقاد دلافوئنته از بارسلونا در ماجرای لامین یامال

لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا، از نحوه رفتار باشگاه بارسلونا در ارتباط با مصدومیت لامین یامال ابراز تعجب و انتقاد کرد و گفت هرگز در دوران کاری‌اش با چنین موقعیتی روبه‌رو نشده است.

به گزارش ایلنا، دلافوئنته پس از اعلام خروج لامین یامال از اردوی تیم ملی به دلیل مصدومیت، در گفت‌وگو با شبکه رادیویی RNE نسبت به اتفاقات رخ‌داده واکنش نشان داد و گفت:«برایم طبیعی به نظر نمی‌رسد. هرگز تجربه‌ مشابهی نداشته‌ام. وقتی شنیدم که بازیکن همان روز تمرینات تیم ملی تحت درمان قرار گرفته، بدون اینکه کادر پزشکی ما در جریان باشد، واقعاً متعجب شدم.»

سرمربی اسپانیا ادامه داد:«این روندها خارج از کنترل تیم ملی اتفاق می‌افتند و باید بپذیریم که چنین چیزهایی رخ می‌دهد. با این حال، برای من و سایر اعضای تیم ملی، این ماجرا غیرمنتظره بود. در مسائل پزشکی وقتی از قبل اطلاعی نداشته باشی و ناگهان با چنین موضوعی روبه‌رو شوی، طبیعی است که شگفت‌زده شوی.»

دلافوئنته در پایان اشاره کرد که از نوع درمان انجام‌شده روی ستاره جوان بارسلونا، که گفته می‌شود شامل یک فرایند تهاجمی با امواج رادیوفرکانس بوده، هیچ اطلاعی نداشته است.

