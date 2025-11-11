خبرگزاری کار ایران
پدر صابر کاظمی: پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای ما قوت قلب بود

پدر صابر کاظمی: پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای ما قوت قلب بود
یعقوب کاظمی، پدر مرحوم «صابر کاظمی» پیام تسلیت و همدری مقام معظم رهبری را قوت قلب و باعث آرامش خاطر خانواده دانست و از معظم‌له تشکر کرد.

به گزارش ایلنا، پدر مرحوم صابر کاظمی در گفتگو با پایگاه خبری ورزش و جوانان، با اشاره به تماس امروز معاون دفتر مقام معظم رهبری با او اظهار کرد: امروز معاون دفتر رهبر معظم انقلاب با ما تماس گرفتند و ضمن گفت‌‌وگو با بنده، پیام تسلیت و همدری مقام معظم رهبری را ابلاغ کردند.

وی با قدردانی از توجه رهبر معظم انقلاب به «صابر» اظهار کرد: تسلیت و همدردی ایشان با ما بسیار آرامش بخش بود. تحمل درد درگذشت صابر برای ما سنگین و سخت است اما این تماس و ابلاغ پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای ما آرامش‌بخش و قوت قلب بود و  به عنوان پدر صابر از ایشان قدردانی و تشکر می‌کنم که حواس‌شان به صابر بود و به او توجه داشتند. ما دعاگوی رهبر انقلاب و سلامتی ایشان هستیم.

