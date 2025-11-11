خبرگزاری کار ایران
رونالدو: به سعودی‌ها می‌گویم من هم یکی از شما هستم!

کد خبر : 1712817
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم النصر، در جریان یک کنفرانس بین‌المللی گردشگری در ریاض، از رشد چشمگیر فوتبال و صنعت گردشگری عربستان تمجید کرد.

به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی پرتغال که این روزها در اردوی تیم ملی کشورش حضور دارد، به‌صورت ویدئویی در «کنفرانس گردشگری جهانی» (TOURISE Conference) که در شهر ریاض برگزار شد، شرکت کرد.

کریستیانو رونالدو در این نشست ضمن تأکید بر علاقه خود به پروژه فوتبالی عربستان، از توسعه لیگ حرفه‌ای این کشور در سال‌های اخیر به‌عنوان الگویی موفق یاد کرد.

او گفت:«من به این پروژه و به فوتبال عربستان و مردم آن باور دارم. لیگ عربستان ظرفیت بسیار بالایی برای آینده دارد. طی سه سال گذشته شاهد رشد فوق‌العاده‌ای در این لیگ بوده‌ایم و اشتیاق سعودی‌ها به فوتبال واقعاً شگفت‌انگیز است.»

رونالدو که به‌زودی سومین سال حضورش در النصر را جشن می‌گیرد، در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گسترش صنعت گردشگری عربستان اشاره کرد و گفت این پیشرفت‌ها باعث شده خود را بخشی از این کشور بداند:«گردشگری، که برای من هم اهمیت زیادی دارد، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. از این بابت خوشحالم چون احساس می‌کنم بخشی از این مسیر هستم. همان‌طور که همیشه به سعودی‌ها می‌گویم، من هم یکی از آن‌ها هستم؛ من هم سعودی‌ام.»

