میثم بنیطبا قهرمان جهان در سامبو شد
تیم ملی سامبوی ایران با درخشش میثم بنیطبا در مسابقات جهانی بیشکک، به نخستین مدال طلای تاریخ خود در این رشته دست یافت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی سامبوی ایران از ۱۵ تا ۱۹ آبان در مسابقات جهانی سامبو به میزبانی بیشکک قرقیزستان شرکت کرد و توانست برای نخستین بار در تاریخ، مدال طلای این رشته را کسب کند.
در این رقابتها میثم بنیطبا، نماینده وزن ۶۴ کیلوگرم ایران، عملکردی درخشان داشت. او در دور نخست استراحت کرد، سپس با پیروزی مقابل حریف ونزوئلایی به مرحله بعد راه یافت. بنیطبا در نیمهنهایی با برد فنی و نتیجه ۸ بر ۰ از سد حریف مغولی گذشت و به فینال رسید.
در دیدار نهایی نیز او با همان نتیجه قاطع ۸ بر ۰، نماینده ازبکستان را شکست داد و به عنوان قهرمان جهان و نخستین طلایی تاریخ سامبوی ایران شناخته شد.
مسابقات جهانی سامبو ۲۰۲۵ با حضور ۸۰ کشور و حدود ۵۰۰ ورزشکار در ورزشگاه گازپروم بیشکک برگزار شد.