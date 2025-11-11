به گزارش ایلنا، رقابت‌های وزنه‌برداری زنان در دسته ۷۷ کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض برگزار شد و آلما حسینی، نماینده نوجوان ایران، توانست با رکورد ۹۷ کیلوگرم در حرکت یک‌ضرب مدال برنز را از آن خود کند.

او در دوضرب نیز وزنه ۱۱۶ کیلوگرم را مهار کرد و با مجموع ۲۱۳ کیلوگرم در جایگاه ششم قرار گرفت.

نتایج عملکرد آلما حسینی:

یک‌ضرب: مهار وزنه‌های ۹۱ و ۹۷ کیلوگرم – مدال برنز

دوضرب: مهار وزنه ۱۱۶ کیلوگرم، عدم موفقیت در وزنه‌های ۱۲۱ و ۱۲۳ کیلوگرم

مجموع: ۲۱۳ کیلوگرم – رتبه ششم

حسینی درباره رقابت خود گفت: دو رقیب سرسخت داشتم؛ یکی از مصر که قهرمان المپیک بود و دیگری از نیجریه با مدال جهانی. خدا را شکر توانستم در یک‌ضرب رقابت نزدیکی با آن‌ها داشته باشم و مدال برنز بگیرم.

او افزود: من وزنه‌بردار دسته ۶۹ کیلوگرم هستم، اما در این مسابقات در دسته ۷۷ شرکت کردم. وزنم کمتر از رقبا بود، اما تجربه ارزشمندی به دست آوردم و تلاش می‌کنم در مسابقات آینده مدال خوش‌رنگ‌تری کسب کنم.

این ملی‌پوش نوجوان که در سال پایانی رده سنی نوجوانان حضور دارد، پیش‌تر در بازی‌های آسیایی بحرین رکوردهای ۹۲ در یک‌ضرب و ۱۲۱ در دوضرب را ثبت کرده بود و اکنون رکورد یک‌ضرب خود را بهبود بخشیده است.

