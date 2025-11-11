درخشش آلما حسینی در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض
آلما حسینی، دختر ۱۷ ساله وزنهبردار ایران، در رقابتهای دسته ۷۷ کیلوگرم بازیهای کشورهای اسلامی ریاض موفق به کسب مدال برنز حرکت یکضرب شد و در مجموع در جایگاه ششم ایستاد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای وزنهبرداری زنان در دسته ۷۷ کیلوگرم بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض برگزار شد و آلما حسینی، نماینده نوجوان ایران، توانست با رکورد ۹۷ کیلوگرم در حرکت یکضرب مدال برنز را از آن خود کند.
او در دوضرب نیز وزنه ۱۱۶ کیلوگرم را مهار کرد و با مجموع ۲۱۳ کیلوگرم در جایگاه ششم قرار گرفت.
نتایج عملکرد آلما حسینی:
یکضرب: مهار وزنههای ۹۱ و ۹۷ کیلوگرم – مدال برنز
دوضرب: مهار وزنه ۱۱۶ کیلوگرم، عدم موفقیت در وزنههای ۱۲۱ و ۱۲۳ کیلوگرم
مجموع: ۲۱۳ کیلوگرم – رتبه ششم
حسینی درباره رقابت خود گفت: دو رقیب سرسخت داشتم؛ یکی از مصر که قهرمان المپیک بود و دیگری از نیجریه با مدال جهانی. خدا را شکر توانستم در یکضرب رقابت نزدیکی با آنها داشته باشم و مدال برنز بگیرم.
او افزود: من وزنهبردار دسته ۶۹ کیلوگرم هستم، اما در این مسابقات در دسته ۷۷ شرکت کردم. وزنم کمتر از رقبا بود، اما تجربه ارزشمندی به دست آوردم و تلاش میکنم در مسابقات آینده مدال خوشرنگتری کسب کنم.
این ملیپوش نوجوان که در سال پایانی رده سنی نوجوانان حضور دارد، پیشتر در بازیهای آسیایی بحرین رکوردهای ۹۲ در یکضرب و ۱۲۱ در دوضرب را ثبت کرده بود و اکنون رکورد یکضرب خود را بهبود بخشیده است.