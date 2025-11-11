خبرگزاری کار ایران
رهبر انقلاب با خانواده صابر کاظمی همدردی کرد

رهبر انقلاب با خانواده صابر کاظمی همدردی کرد
کد خبر : 1712753
طبق اعلام محسن معتمدکیا طی تماسی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب، با خانواده صابر کاظمی همدردی به عمل آمده است.

به گزارش ایلنا، صبح چهارشنبه، خبر درگذشت صابر کاظمی، ستاره جوان والیبال ایران، به‌صورت رسمی اعلام شد. این خبر غم‌انگیز موجی از بهت و اندوه را در میان جامعه ورزش، هواداران والیبال و اهالی رسانه برانگیخت. کاظمی که از استعدادهای درخشان والیبال ایران بود، طی سال‌های اخیر نقش مهمی در موفقیت‌های تیم ملی داشت و به عنوان یکی از آینده‌داران این رشته شناخته می‌شد.

محسن معتمدی‌کیا، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان و مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال، در توییتی از تماس دفتر رهبر معظم انقلاب با خانواده این بازیکن فقید خبر داد. او نوشت:

«در تماس امروز با پدر مرحوم صابر کاظمی، متوجه شدم که معاون دفتر رهبر معظم انقلاب با خانواده بازیکن تیم ملی والیبال تماس گرفته و سلام و ابراز همدردی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را ابلاغ کرده است. پدر صابر، در غم فراق پسر رشیدش، قدردان محبت و توجه پدرانه رهبر انقلاب بود.»

درگذشت نابهنگام صابر کاظمی ضایعه‌ای بزرگ برای والیبال ایران به شمار می‌رود. چهره‌های ورزشی، مدیران و هواداران در پیام‌های جداگانه‌ای این حادثه را تسلیت گفتند.

 

رهبر انقلاب با خانواده صابر کاظمی همدردی کرد

 

