مدیرعامل سابق پرسپولیس دوباره در راس مدیریت فولاد

مدیرعامل سابق پرسپولیس دوباره در راس مدیریت فولاد
حمیدرضا گرشاسبی با تصمیم هیات‌مدیره فولاد خوزستان به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه منصوب شد.

به گزارش ایلنا، با پایان همکاری محمد محمدی در فولاد، هیات‌مدیره این باشگاه تصمیم به تغییر ساختار مدیریتی گرفت و نام حمیدرضا گرشاسبی را به عنوان مدیرعامل جدید اعلام کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که گرشاسبی پیش‌تر نیز مدیریت فولاد را برعهده داشت و در دوران نخست حضورش موفق به کسب جام حذفی، سوپرجام و صعود موفق به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا شده بود.

بازگشت گرشاسبی به فولاد در شرایطی انجام می‌شود که این باشگاه در فصل جاری با ۱۱ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول لیگ برتر قرار دارد و مدیران فولاد امیدوارند با ثبات مدیریتی و حضور یحیی گل‌محمدی در کادر فنی، مسیر بازگشت به روزهای درخشان گذشته را در پیش بگیرند.

نکته قابل توجه، تداوم تغییرات مدیریتی در فولاد است؛ باشگاهی که طی سه سال گذشته حالا هشتمین مدیرعامل جدید خود را تجربه می‌کند. بی‌ثباتی در سطح مدیریتی، همواره از مهم‌ترین چالش‌های فولاد خوزستان در مسیر تثبیت جایگاه حرفه‌ای خود بوده است.

گفته می‌شود پیش از قطعی شدن حضور گرشاسبی، نام رضا درویش، مدیرعامل سابق پرسپولیس نیز به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مطرح بود، اما در نهایت انتخاب نهایی هیات‌مدیره به سمت مدیر پیشین سرخ‌های پایتخت رفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مراسم معارفه رسمی حمیدرضا گرشاسبی به عنوان مدیرعامل جدید فولاد خوزستان، امروز در تهران برگزار می‌شود.

