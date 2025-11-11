آخرین خبر از زمان بازگشت ساپینتو به تمرینات استقلال
سرمربی پرتغالی استقلال با تأخیر به تهران بازخواهد گشت.
به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، پس از چند روز استراحت در کشورش، بهزودی به تهران بازخواهد گشت تا شخصاً تمرینات آبیپوشان را از سر بگیرد.
او که بعد از تساوی تیمش برابر الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا برای دیدار با خانواده راهی پرتغال شده بود، برنامه بازگشت خود را تغییر داده و قرار است ظهر فردا مستقیماً از فرودگاه راهی محل تمرین استقلال شود. طبق برنامه، تمرینات تیم از روز چهارشنبه بهصورت رسمی از سر گرفته خواهد شد تا بازیکنان برای دیدار جام حذفی آماده شوند.
در حالیکه ساپینتو معمولاً حتی پس از سفرهای کوتاه نیز بدون معطلی در تمرینات تیم حضور مییابد، این بار هم قصد دارد همانند دفعات گذشته مستقیماً از فرودگاه در نخستین جلسه تمرینی استقلال شرکت کند.
تمرینات آمادهسازی آبیپوشان برای بازی برابر پادیاب خلخال در حالی آغاز میشود که ملیپوشان تیم در اردو حضور دارند و در بازگشت آنها، برنامههای تاکتیکی اصلی اجرا خواهد شد.
استقلال پس از چند روز تعطیلی در دوران فیفا دی، حالا تمرکز خود را روی رقابتهای جام حذفی گذاشته است. شاگردان ساپینتو در نخستین گام باید در تاریخ ۳۰ آبان در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف حریف دسته دومی خود، پادیاب خلخال، بروند.