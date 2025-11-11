به گزارش ایلنا، دعوت نشدن رامین رضاییان، روزبه چشمی و عارف آقاسی به تیم ملی پیامی واضح برای این بازیکنان است؛ پیامی که به آشکاری به این بازیکنان می‌گوید برای بازگشت به تیم ملی باید به ترکیب اصلی استقلال بازگشت. اینکه نامبرده‌ها قادر به بازگشت به ترکیب اصلی باشند وابسته به تصمیم ساپینتو است. به جای چشمی، رزاقی‌نیا در ترکیب استقلال ظهور کرده، رامین نیز به دلیل نمایش مطلوب حردانی غالباً پشت خط او است و عارف آقاسی نیز باید با دو مدعی جدی یعنی آشورماتوف و فلاح بجنگد.

رضاییان؛ نیمکت‌نشینی و عقب‌نشینی از تیم ملی

رامین رضاییان، وینگر باتجربه آبی‌ها در اردوی اخیر تیم ملی حضور داشت و در ترکیب تیم ملی هم به میدان رفت اما نیمکت‌نشینی در چند بازی اخیر استقلال، شرایط را به ضرر او تغییر داده است. امیر قلعه‌نویی که در اردوهای قبلی به رضاییان اعتماد کرده بود، این‌بار ترجیح داد نام او را از فهرست کنار بگذارد. به نظر می‌رسد سرمربی تیم ملی تصمیم گرفته تا در این مقطع، روی بازیکنان آماده‌تر و باثبات‌تر حساب کند.

درهای تیم ملی به روی رضاییان اما بسته نشده است، هرچند که بازگشت دوباره او به ترکیب ملی، منوط به نمایش متفاوت و درخشان‌تری در هفته‌های آینده خواهد بود. او باید در استقلال دوباره به بازیکن مؤثر و تعیین‌کننده تبدیل شود تا بتواند بار دیگر اعتماد کادرفنی تیم ملی را جلب کند.

چشمی؛ مصدومیت و از دست دادن جایگاه

روزبه چشمی دیگر غایب مهم فهرست جدید تیم ملی است. مدافع و هافبک دفاعی باتجربه استقلال در هفته‌های اخیر با مصدومیت دست‌وپنجه نرم کرده و همین مسأله باعث غیبت او در لیست نهایی قلعه‌نویی شده است.

البته غیبت چشمی صرفاً به دلیل مصدومیت نیست. در غیاب او، بازیکنی چون رزاقی‌نیا توانسته‌ عملکرد خوبی از خود نشان دهد و در ترکیب اصلی استقلال جا بیفتد. این موضوع کار چشمی را برای بازگشت به ترکیب اصلی تیمش سخت‌تر کرده است.

با توجه به سن و تجربه چشمی، شاید این یکی از حساس‌ترین مقاطع دوران حرفه‌ای او باشد. او برای حفظ جایگاه خود در استقلال و همچنین بازگشت به تیم ملی باید تلاش دوچندانی به خرج دهد. در غیر این صورت، ممکن است آرام‌آرام از جمع بازیکنان ملی‌پوش فاصله بگیرد.

آقاسی؛ تکرار سرنوشت رضاییان و چشمی

سومین استقلالی غایب در فهرست تیم ملی عارف آقاسی است. مدافع جوان و مستحکم آبی‌ها که در برهه‌ای از زمان حتی در ترکیب اصلی تیم ملی نیز بازی کرده بود، حالا جایگاه خود را از دست داده است.

کاهش دقایق بازی و از دست دادن ترکیب اصلی استقلال، مهم‌ترین دلایل افت او محسوب می‌شود. قلعه‌نویی ترجیح داده در فهرست اخیر، از بازیکنانی استفاده کند که در تیم‌های خود شرایط مسابقه را حفظ کرده‌اند.

البته احتمال بازگشت آقاسی همچنان وجود دارد. شنیده می‌شود که او ممکن است پس از تعطیلات لیگ، شانس بازی در ترکیب اصلی استقلال را پیدا کند و جای فلاح را بگیرد. در صورت تداوم این روند، بازگشت او به اردوهای ملی دور از ذهن نخواهد بود.

قلعه‌نویی و سیاست سختگیرانه در قبال استقلالی‌ها

آنچه در این تصمیم‌ها به وضوح دیده می‌شود، تکیه امیر قلعه‌نویی به اصل بازی در باشگاه و سپس دعوت به تیم ملی است. هرچند که قلعه‌نویی در ماجرای دعوت از جهانبخش در دو اردوی اخیر تیم ملی چنین نکرد و این بازیکن را با وجود نداشتن تیم به اردوی تیم ملی فراخواند اما به نظر می‌رسد نوعی رودربایستی در قبال جهانبخش سبب شده ارکان تیم ملی رفتار دیگری با او در پیش بگیرند درحالی که در قبال بازیکنان استقلال تصمیمات قاعده‌مند‌تر انجام می‌شود که این منجر به دوری آنها از اردوی تیم ملی شده است.

فرصت طلایی تا فیفادی بعدی

تیم ملی ایران پس از فیفادی ماه دی، تا فروردین‌ماه آینده بازی رسمی ندارد. این بازه زمانی نزدیک به سه ماه، فرصتی طلایی برای بازیکنانی است که از لیست کنار گذاشته شده‌اند تا دوباره خود را اثبات کنند.

در این مدت، لیگ برتر ادامه دارد و هر سه بازیکن می‌توانند با عملکرد درخشان در استقلال، نگاه کادرفنی تیم ملی را دوباره به سمت خود جلب کنند.

قلعه‌نویی نشان داده که درهای تیم ملی را به روی بازیکنان آماده استقلال نمی‌بندد، اما معیار اصلی او ظاهراً بازی در باشگاه است. بنابراین، بازگشت رضاییان، چشمی و آقاسی به تیم ملی تنها در صورتی ممکن است که دوباره به ترکیب اصلی استقلال برگردند و در سطح بالا بازی کنند.

آنچه مسلم است هر سه بازیکن یادشده از چهره‌های باتجربه و قابل اعتماد فوتبال ایران هستند، اما واقعیت این است که دوران حرفه‌ای آنها در حال ورود به مرحله‌ای حساس است. در حالی که سن و سابقه‌شان آنها را به آستانه سال‌های پایانی فوتبال رسانده، حفظ انگیزه و تلاش مضاعف می‌تواند سرنوشت‌شان را تغییر دهد.

تیم ملی در آستانه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به بازیکنان آماده نیاز دارد و هیچ نام بزرگی تضمین‌کننده حضور در فهرست نیست. اکنون توپ در زمین رضاییان، چشمی و آقاسی است؛ اگر می‌خواهند دوباره پیراهن تیم ملی را بر تن کنند، باید در استقلال بدرخشند.

