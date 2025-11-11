زمان بازگشت ستاره ازبکستانی استقلال مشخص شد

به گزارش ایلنا، در شرایطی که باشگاه استقلال همچنان با مشکل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی از سوی فیفا مواجه است، نام جلال‌الدین ماشاریپوف، ستاره ازبکستانی سابق این تیم، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. هرچند نام او در فهرست استقلال برای نیم‌فصل اول لیگ برتر قرار ندارد، اما طبق قرارداد رسمی‌ای که همچنان با باشگاه دارد، این بازیکن می‌تواند در فهرست بازیکنان خارجی، در نیم‌فصل دوم دوباره به ترکیب آبی‌پوشان اضافه شود.

ماشاریپوف که پیش‌تر نیز سابقه بازی در استقلال را دارد، به‌دلیل مصدومیت و محدودیت سهمیه بازیکنان خارجی در ابتدای فصل نتوانست در فهرست قرار گیرد. با این حال، عملکرد نه‌چندان رضایتبخش برخی خارجی‌های فعلی تیم باعث شده تا بازگشت او به‌عنوان یک گزینه جدی مطرح شود. طبق قانون جدید سازمان لیگ، هر تیم مجاز به استفاده از ۷بازیکن خارجی است و استقلال در حال حاضر تمام این سهمیه را پر کرده است. بنابراین برای اضافه شدن ماشاریپوف باید یکی از بازیکنان خارجی فعلی از فهرست کنار گذاشته شود.

در این میان، شنیده‌ها از اطراف باشگاه حاکی از آن است که نازون و جنپو دو بازیکنی هستند که احتمال جدایی‌شان در نیم‌فصل دوم وجود دارد. هر دو بازیکن در هفته‌های آغازین لیگ برتر نتوانسته‌اند انتظارات کادر فنی و هواداران را برآورده کنند و عملکردشان با نوسان زیادی همراه بوده است. از سوی دیگر، با توجه به محدودیت‌های مالی و شرایط خاص باشگاه، مدیریت استقلال در تلاش است تصمیمی بگیرد که هم از نظر فنی و هم اقتصادی به سود تیم باشد.

ماشاریپوف با توجه به شناختی که از فضای باشگاه، فوتبال ایران و شرایط روحی بازیکنان دارد، می‌تواند یک گزینه آماده و بی‌دردسر برای استقلال در نیم‌فصل دوم باشد. او از لحاظ فنی بازیکنی سرعتی، تکنیکی و خلاق است که در دوران حضور قبلی‌اش در استقلال توانست با بازی‌های چشم‌نواز، نظر مثبت هواداران را جلب کند. به همین دلیل، بازگشت احتمالی او می‌تواند روح تازه‌ای به خط هجومی تیم بدمد و یکی از نقاط ضعف استقلال در نیم‌فصل اول را برطرف کند.

از طرف دیگر، برخی منابع نزدیک به باشگاه می‌گویند در صورت باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، هلدینگ مالک استقلال ممکن است تصمیم به جدایی هر دو بازیکن ضعیف خارجی و جذب دو چهره جدید بگیرد که یکی از آنها بدون تردید ماشاریپوف خواهد بود. با این حال، تحقق این سناریو به صدور دستور موقت دادگاه عالی ورزش (CAS) و لغو موقت محرومیت نقل‌وانتقالاتی استقلال بستگی دارد.

اگر شرایط حقوقی و نقل‌وانتقالاتی به نفع استقلال تغییر کند، بازگشت ماشاریپوف می‌تواند یکی از مهم‌ترین اتفاقات نقل‌وانتقالاتی نیم‌فصل باشد. هواداران استقلال امیدوارند این بار، هم از نظر مدیریتی و هم در تصمیمات فنی، شرایط به گونه‌ای پیش برود که تیم بتواند با ترکیبی قدرتمندتر وارد نیم‌فصل دوم لیگ برتر شود.

