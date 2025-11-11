برگزاری نشست مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با کارکنان باشگاه

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی که از زمان حضور در باشگاه پرسپولیس به عنوان عضو هیات مدیره همواره ارتباط نزدیکی با تمام ارکان خانواده پرسپولیس از جمله کارکنان داشته است، امروز در مقام مدیرعامل در نشستی با معاونان، مدیران و کارکنان، شرکت کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل های پیشین باشگاه، با اشاره به آشنایی به تلاش‌های همکاران، خواهان آن شد که چون گذشته در فضایی دوستانه و با تداوم تعصبی که همیشه نسبت به پرسپولیس و هواداران وجود داشته است در پیگیری امور کوشش شود تا کار پرسپولیس به بهترین شکل پیش برود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین با تاکید بر این که باید خرد جمعی سرلوحه امور باشد با اشاره به جلسات منظمی که همه هفته با معاونان و مدیران بخش‌های مختلف خواهد داشت از پرسنل مجموعه خواست با انتقال نقطه‌نظرات خود، هواداران، پیشکسوتان و رسانه‌ها در جهت اتخاذ تصمیم‌های بهتر و پویاتر برای ارتقا و تعالی بیشتر امور پرسپولیس اقدام کنند.

در ادامه این نشست نیز کارکنان با تبریک سمت جدید به مدیرعامل باشگاه نظرات خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/