خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نشست مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با کارکنان باشگاه

برگزاری نشست مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با کارکنان باشگاه
کد خبر : 1712650
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس امروز در نشستی با معاونان، مدیران و کارکنان شرکت کرد و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی که از زمان حضور در باشگاه پرسپولیس به عنوان عضو هیات مدیره همواره ارتباط نزدیکی با تمام ارکان خانواده پرسپولیس از جمله کارکنان داشته است، امروز در مقام مدیرعامل در نشستی با معاونان، مدیران و کارکنان، شرکت کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل های پیشین باشگاه، با اشاره به آشنایی به تلاش‌های همکاران، خواهان آن شد که چون گذشته در فضایی دوستانه و با تداوم تعصبی که همیشه نسبت به پرسپولیس و هواداران وجود داشته است در پیگیری امور کوشش شود تا کار پرسپولیس به بهترین شکل پیش برود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین با تاکید بر این که باید خرد جمعی سرلوحه امور باشد با اشاره به جلسات منظمی که همه هفته با معاونان و مدیران بخش‌های مختلف خواهد داشت از پرسنل مجموعه خواست با انتقال نقطه‌نظرات خود، هواداران، پیشکسوتان و رسانه‌ها در جهت اتخاذ تصمیم‌های بهتر و پویاتر برای ارتقا و تعالی بیشتر امور پرسپولیس اقدام کنند.

در ادامه این نشست نیز کارکنان با تبریک سمت جدید به مدیرعامل باشگاه نظرات خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ