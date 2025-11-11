اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ یک
داوران هفته دوازدهم لیگ دسته اول در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش ایلنا، اسامی داوران هفته دوزادهم لیگ دسته اول در فصل 1405-1404 مشخص شد که به شرح زیر است:
یکشنبه 25 آبان ماه 1404
*داماشیان گیلان - شناورسازی قشم
داوران: امید دریانوش، فرید شرفی، امین عمویی، سیاوش خالقی ناظر: محمدجواد مداح
جمعه 23 آبان ماه 1404
*نساجی مازندران - مس سونگون
داوران: محمدرضا دلاوری، هادی طوسی، سجاد نجفی نژاد و ابراهیم خاجانی ناظر: حسن یوسفی
*نیروی زمینی تهران - نفت و گاز گچساران
داوران:امید منفردیان، علیرضا شعرانی، امید شاکری و پیام ساری اصلانی ناظر: گیمان فرخی مهر
*نود ارومیه - شهرداری نوشهر
داوران: میثم صفاری، حمید صحرائی، محمد عبدلی و امیر معصومی فر ناظر: شاهو اصلانی
*بعثت کرمانشاه - مس شهر بابک
داوران: غلامرضا ادیبی، محسن بابایی، سلمان لرز سلیمانی و ایمان احمدی ناظر: مهدی پاکزاد
*مس کرمان - هوادار تهران
داوران: مهرداد خسروی، ابراهیم امتنانی، عباس عسگری و محمدعلی یعقوبی ناظر: سیداحمد موسوی
*سایپا تهران - پارس جنوبی جم
داوران: علی بای، سامان قلاوند، رضا رایجی و امیرسجاد فتوحی ناظر: حسین نیکوزاده
*صنعت نفت آبادان - فرد البرز
داوران:ایمان کهیش، فرزاد ایمانی نژاد، رضا لیلامی و امیرحسین یزدانی ناظر: مهرداد ذهبی
*نفت بندرعباس - آریو اسلامشهر
داوران:احسان اکبری، احمد سلطانی، وحید هلیرودی و محسن مرادیان ناظر: قاسم واحدی