اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ یک

به گزارش ایلنا، اسامی داوران هفته دوزادهم لیگ دسته اول در فصل 1405-1404 مشخص شد که به شرح زیر است:

یکشنبه 25 آبان ماه 1404

*داماشیان گیلان - شناورسازی قشم

داوران: امید دریانوش، فرید شرفی، امین عمویی، سیاوش خالقی ناظر: محمدجواد مداح

جمعه 23 آبان ماه 1404

*نساجی مازندران - مس سونگون

داوران: محمدرضا دلاوری، هادی طوسی، سجاد نجفی نژاد و ابراهیم خاجانی ناظر: حسن یوسفی

*نیروی زمینی تهران - نفت و گاز گچساران

داوران:امید منفردیان، علیرضا شعرانی، امید شاکری و پیام ساری اصلانی ناظر: گیمان فرخی مهر

*نود ارومیه - شهرداری نوشهر

داوران: میثم صفاری، حمید صحرائی، محمد عبدلی و امیر معصومی فر ناظر: شاهو اصلانی

*بعثت کرمانشاه - مس شهر بابک

داوران: غلامرضا ادیبی، محسن بابایی، سلمان لرز سلیمانی و ایمان احمدی ناظر: مهدی پاکزاد

*مس کرمان - هوادار تهران

داوران: مهرداد خسروی، ابراهیم امتنانی، عباس عسگری و محمدعلی یعقوبی ناظر: سیداحمد موسوی

*سایپا تهران - پارس جنوبی جم

داوران: علی بای، سامان قلاوند، رضا رایجی و امیرسجاد فتوحی ناظر: حسین نیکوزاده

*صنعت نفت آبادان - فرد البرز

داوران:ایمان کهیش، فرزاد ایمانی نژاد، رضا لیلامی و امیرحسین یزدانی ناظر: مهرداد ذهبی

*نفت بندرعباس - آریو اسلامشهر

داوران:احسان اکبری، احمد سلطانی، وحید هلیرودی و محسن مرادیان ناظر: قاسم واحدی

