استقلال در انتظار تصمیم CAS برای باز شدن پنجره نقلوانتقالات
پس از جلسه اخیر هیأتمدیره باشگاه استقلال، مسئولان این باشگاه اعلام کردند که منتظر تصمیم دادگاه عالی ورزش (CAS) درباره پرونده منتظر محمد هستند.
به گزارش ایلنا، پس از جلسه روز گذشته هیأت مدیره باشگاه استقلال، فریدونی یکی از اعضای این هیأت درباره آخرین وضعیت پرونده پرحاشیه منتظر محمد و مکاتبات باشگاه با دادگاه عالی ورزش (CAS) توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: ما از دادگاه عالی ورزش درخواست صدور دستور موقت داشتیم تا روند اجرای حکم فعلی، یعنی بسته ماندن پنجره نقلوانتقالات، تا زمان صدور رأی نهایی متوقف شود. از سوی دیگر، تا اول دسامبر (حدود بیست روز دیگر) مهلت داریم تا دفاعیات خود را بهصورت رسمی به CAS ارائه کنیم. همچنین وکیل منتظر محمد تا تاریخ ۷ نوامبر فرصت اعتراض به مستندات قبلی را داشت که اکنون سه روز از پایان آن مهلت گذشته است. ما از CAS خواستهایم در صورتی که اعتراضی از سوی آنها وجود دارد، به ما تا روز دوشنبه اعلام شود.
فریدونی در ادامه اظهار داشت: در بازه ۱۵ تا ۲۰ روز آینده منتظر پاسخ و دستور موقت CAS برای توقف بسته ماندن پنجره نقلوانتقالات هستیم. در همین مدت نیز مستندات و مدارک تکمیلی خود را گردآوری میکنیم تا با قاطعیت و اطمینان کامل در برابر این پرونده از حقوق باشگاه دفاع کنیم. امیدواریم که با تلاشهای صورت گرفته، بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
پرونده منتظر محمد یکی از پرچالشترین مسائل حقوقی سالهای اخیر استقلال محسوب میشود. شکایت این بازیکن از باشگاه منجربه صدور حکمی از سوی فیفا شد که براساس آن، پنجره نقلوانتقالاتی استقلال بسته ماند. این موضوع ضربه سنگینی به برنامههای آتی نقلوانتقالاتی باشگاه وارد کرده و استقلال را در شرایط دشواری قرار داده است بهطوری که اگر ماجرا فیصله نیابد، باشگاه استقلال قادر به جذب هیچ بازیکنی نخواهد بود.
باشگاه استقلال اکنون با امید به تصمیم مثبت دادگاه عالی ورزش، در انتظار صدور دستور موقت برای باز شدن پنجره نقلوانتقالات است تا در صورت نیاز بتواند در نیمفصل تقویت شود. با این حال، هنوز نشانهای قطعی از موافقت فیفا یا CAS با این درخواست دیده نمیشود و نگرانی از تداوم این وضعیت وجود دارد.
مسئولان استقلال سعی دارند در فضای رسانهای با رویکردی امیدوارانه درباره این پرونده سخن بگویند، اما واقعیت این است که بسته ماندن پنجره نقلوانتقالاتی، در صورت تداوم میتواند پیامدهای جدی مالی و فنی برای آبیپوشان داشته باشد. حال باید دید آیا تلاشهای حقوقی باشگاه و پیگیریهای مستمر مدیران استقلال میتواند در هفتههای آینده نتیجه بدهد یا خیر؛ نتیجهای که نهتنها برای مدیریت باشگاه، بلکه برای آینده ورزشی استقلال نیز حیاتی خواهد بود.