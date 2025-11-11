خطیبی و مدیران در آستانه تصمیمی بزرگ

به گزارش ایلنا، مس رفسنجان در حالی که حرف و حدیث‌های زیادی درباره این تیم در پایان بیست و چهارمین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمان وجود داشت، با خوش شانسی و یک پله بالاتر از رده سقوط در جدول رده‌بندی به کارش پایان داد. بعد از پایان رقابت‌ها این حرف و حدیث‌ها رنگ واقعیت گرفت و بحث فساد در فوتبال دامنگیر این تیم و باشگاه شد، اما با شروع مجدد کار نقل و انتقالات و آماده‌سازی تیم برای بیست و پنجمین دوره لیگ برتر، مسئولان باشگاه مس رفسنجان وعده‌هایی را برای اصلاح در این تیم و گرفتن نتایج بهتر و دور شدن این تیم از انتهای جدول دادند که نه تنها عملی نشد بلکه این تیم حالا در پایان هفته دهم رقابت‌ها در قعر جدول رده‌بندی ایستاده است. مس رفسنجان کارش را با مصاف مقابل خیبر خرم‌آباد شروع کرد و در همان بازی اول بازنده از زمین خارج شد.

در هفته دوم شاگردان خطیبی به مصاف تراکتور رفتند و اولین امتیاز را در این دوره کسب نمودند. اما در هفته سوم مس رفسنجان باز هم بازنده از زمین خارج شد و مقابل ذوب‌آهن تن به شکست داد. در هفته چهارم باز هم تساوی شاگردان خطیبی مقابل شمس‌آذر قزوین رقم خورد. در هفته پنجم مس که یک در میان می‌باخت، در رویارویی با استقلال خوزستان بازنده شد. تنها برد شاگردان خطیبی در هفته ششم مقابل پیکان که حالا یک رده بالاتر از مس قرار دارد، رقم خورد.

اما بازی هفته هفتم هم باخت برای مس رفسنجان بود و باخت و تساوی یک در میان این تیم ادامه پیدا کرد و در هفته هشتم تساوی مقابل آلومینیوم اراک رقم خورد، این بار که نوبت باخت مس بود، این تیم مقابل چادرملو با نتیجه 3 بر 2 بازنده شد. بعد از این بازی این بار شاهد وعده‌های خطیبی بودیم که قبل از بازی با فجرسپاسی در هفته دهم، این سرمربی وعده نمایش متفاوت شاگردانش و مس متفاوتی را داد، اما تساوی و باخت ادامه پیدا کرد و مس در مقابل فجر هم به نتیجه بهتری از تساوی دست پیدا نکرد.

این وضعیت مس رفسنجان همچنان ادامه دارد و ظاهراً هواداران این تیم جز وعده مسئولان و سرمربی تیم چیزی عایدشان نشده است. با ادامه این روند که به نظر می‌رسد مس همچنان به باخت و تساوی ادامه خواهد داد، باید منتظر تغییر و تحولات در این باشگاه باشیم.

با شرایط فعلی و احتمالاً ادامه آن در بعد از تعطیلات مس قعرنشین شاید گرفتار سونامی شود که فقط به نیمکت مس رفسنجان بسنده نخواهد کرد و ممکن است مدیران این تیم هم در این سونامی از صندلی خود کنار گذاشته شوند. خبرها و نتایج کسب شده توسط مس رفسنجان و خطیبی، به خوبی نشان می‌دهد که باید منتظر تغییرات گسترده در این باشگاه باشیم.

