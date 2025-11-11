از غیبت آراخو در عکس تیمی تا اعتراض یامال؛
حاشیههای دیدار پرگل سلتاویگو و بارسلونا
دیدار پرهیجان سلتاویگو و بارسلونا در ورزشگاه بالائیدوس که با پیروزی آبیواناریها به پایان رسید، علاوه بر گلهای متعدد و درخشش روبرت لواندوفسکی، صحنههایی کمسابقه و جالب توجه به همراه داشت که از قاب تلویزیون پنهان ماند.
به گزارش ایلنا، رقابت پرگل دو تیم سلتاویگو و بارسلونا در هفته اخیر لالیگا، شاهد اتفاقات متعددی درون و بیرون زمین بود. در جریان بازی، لامین یامال، ستاره جوان کاتالانها، چند بار نسبت به عملکرد خط دفاعی تیم خود واکنش نشان داد و پس از گل تساوی سلتا، با حرکات دست و فریاد، از همتیمیهایش خواست آرایش دفاعی منسجمتری داشته باشند. او در ادامه نیز با اریک گارسیا و فرنکی دییونگ درباره تنظیم جایگیری بازیکنان صحبت کرد؛ رفتاری که از بلوغ فکری و روحیه رهبری این بازیکن ۱۷ ساله حکایت دارد.
پیش از آغاز دیدار، اتفاقی غیرمنتظره در عکس رسمی تیم رخ داد. در حالی که بازیکنان برای ثبت تصویر تیمی کنار هم قرار گرفته بودند، رونالد آراخو به دلیل گفتوگو با داور مسابقه، آلبرولا روخاس، در قاب تیمی غایب ماند. او در آن لحظه در حال توضیح تغییر ترکیب بارسلونا به دنبال مصدومیت مارک کاسادو در گرمکردن پیش از بازی بود و به همین علت، تصویر رسمی تیم تنها با ۱۰ بازیکن ثبت شد.
آلبرولا روخاس، داور این مسابقه نیز روز پرتنشی را تجربه کرد. او علاوه بر تصمیمهای بحثبرانگیز درباره اعلام پنالتی به سود سلتا و اخراج فرنکی دییونگ در دقایق پایانی، در صحنهای دیگر به دلیل لغزش روی زمین خیس نزدیک بود تعادلش را از دست بدهد. واکنش سریع او مانع از زمین خوردن شد، اما این لحظه سوژه شوخی گزارشگران شبکه «موویاستار» شد.
دیدار پرحادثه سلتاویگو و بارسلونا، در کنار نتیجه مطلوب برای شاگردان ژاوی، لحظاتی انسانی و غیرمنتظره را نیز رقم زد؛ صحنههایی که نشان میدهد جذابیت فوتبال تنها در گلها و نتیجه خلاصه نمیشود، بلکه در حاشیههایی است که لبخند و هیجان را برای هواداران به ارمغان میآورد.