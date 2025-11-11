خبرگزاری کار ایران
افشاگری از دلیل حضور غیرمنتظره لیونل مسی در نیوکمپ
در اتفاقی غیرمنتظره و بدون اطلاع قبلی باشگاه بارسلونا، لیونل مسی، اسطوره سابق این تیم، شامگاه جمعه (۹ نوامبر ۲۰۲۵) از ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ بازدید کرد.

به گزارش ایلنا،  در حالی‌که هیچ‌کس در باشگاه بارسلونا از قبل در جریان نبود، لیونل مسی، اسطوره فراموش‌نشدنی آبی‌واناری‌ها، شامگاه نهم نوامبر ۲۰۲۵ به‌طور ناگهانی از ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ بازدید کرد. انتشار تصاویر این حضور شبانه در صفحه اینستاگرام مسی، موجی از حیرت و هیجان را در دنیای فوتبال و میان هواداران بارسا برانگیخت.

مسی که این روزها پیراهن اینترمیامی را به تن دارد، در مسیر حضور در اردوی تیم ملی آرژانتین در شهر الگورفا برای دیدار دوستانه برابر آنگولا، فرصتی یافت تا سری به خانه قدیمی خود در بارسلونا بزند. او در پستی احساسی در اینستاگرام نوشت: «دیشب به جایی برگشتم که دلم برایش تنگ شده بود؛ جایی که در آنجا به نهایت خوشبختی رسیدم و شما هواداران، بارها مرا خوشحال‌ترین انسان دنیا کردید.»

این پیام صمیمانه، بار دیگر خاطرات دوران طلایی او با پیراهن بارسلونا را زنده کرد. در بخش پایانی متن، مسی حتی به احتمال بازگشت دوباره اشاره‌ای ظریف داشت: «امیدوارم روزی برگردم، نه فقط برای خداحافظی، بلکه برای چیزی فراتر...»

منابع نزدیک به این فوق‌ستاره تأیید کرده‌اند که این بازدید بدون هماهنگی قبلی با مدیران باشگاه صورت گرفته و تصمیمی کاملاً شخصی بوده است. در مقابل، منابع داخلی بارسلونا نیز اعلام کرده‌اند که «درهای نوکمپ همیشه به روی لیو باز است» و هر زمان بخواهد می‌تواند وارد خانه سابق خود شود.

گزارش‌ها حاکی است که مسی پس از کسب اجازه از کارکنان شرکت پیمانکار «لیمک» وارد مجموعه شده و دقایقی را در ورزشگاه در حال بازسازی سپری کرده است. این نخستین بار از زمان آغاز نوسازی نوکمپ بود که شخصی خارج از مجموعه، مجوز ورود به این مکان را دریافت می‌کرد.

بازدید بی‌خبرانه مسی، علاوه بر بارسلونا، توجه رسانه‌های جهانی را نیز به خود جلب کرد و بار دیگر این پرسش را زنده ساخت که آیا بازگشت او به نوکمپ، حتی به شکلی نمادین، ممکن است؟ هرچند زمان پاسخ به این سؤال هنوز فرا نرسیده، اما پیام احساسی او نشانه‌ای روشن بود: ارتباط میان لیونل مسی و باشگاه بارسلونا، هرگز به پایان نرسیده است.

 

 

 

